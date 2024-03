En France, la Swift, c’est la poule aux d’or de Suzuki. La citadine craquante et accessible s’octroie à elle seule près de 50% des ventes de la marque chaque année. L’an dernier, la Swift en fin de vie restait vissée sur la première marche du podium devant le Vitara et l’Ignis, avec en moyenne 10 000 exemplaires vendus. Dans le monde, la citadine fabriquée au Japon est également une star avec près de 9 millions d’exemplaires vendus depuis son introduction sur le marché en 2004.

dailymotion Suzuki Swift (2024) - La citadine rationnelle (Essai vidéo)

Quand un produit fonctionne commercialement, il ne faut pas s’attendre à une révolution. Cette quatrième et nouvelle génération conserve le cahier des charges initial. À savoir préserver une longueur et un poids contenus. Bâtie sur la plateforme de l'actuelle génération, la japonaise mesure 3,86 mètres de long et affiche un poids sous la tonne (à partir de 917 kg). Face à ses concurrentes « traditionnelles », comme les Peugeot 208 et Renault Clio, la japonaise fait figure de ballerine.

La Swift conserve son style chic qui a fait le succès des précédentes générations. On retrouve la calandre ovale noire, les feux de jour en L, mais le design devient plus minimaliste. Les rondeurs laissant place à des plis et des arêtes de carrosserie. A l’arrière les évolutions sont un peu mois percutantes. Les feux à trois étages et le bouclier ont été revus. Pour mettre en avant ce nouveau design, Suzuki à ajouter de nouveaux coloris ce qui porte à neuf teintes et quatre combinaisons bi-ton, possibles.

A bord, la présentation se modernise. Les plastiques durs, « à la japonaise » sont toujours présents en nombre mais ils sont davantage mis en valeur par des assemblages de couleurs sur la planche de bord et les intérieurs de porte. La Swift conserve aussi ses fondamentaux. A savoir un compteur à aiguilles, des rangements traditionnels mais bien dimensionnés et une position de conduite instinctive avec des commandes qui tombent facilement sous la main.

Au centre, d’une planche de bord orientée vers le conducteur, trône un système multimédia de 9 pouces. Ce dernier n’est pas le plus performant du marché mais il a le mérite d’être facile à prendre en mains. La résolution et les graphismes de l’interface de navigation (de série) sont en revanche restés au 20 ème siècle. Toutefois, il est équipé des connectivités CarPlay et Android sans fil et d’une reconnaissance vocale. La Swift gagne aussi de nombreuses aides actives à la conduite pour se mettre en conformité avec « la réglementation européenne relative à la Sécurité Générale » (GSR 2) qui entrera en vigueur en juillet 2024. Ces dispositifs obligatoires impactent logiquement le prix de vente de la Swift. Ainsi elle adopte la détection des cyclistes et des piétons, une alerte de collision latérale, l’alerte de somnolence, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts, etc. En parallèle, Suzuki reconduit une application à télécharger sur son smartphone pour localiser sa voiture et obtenir l’historique de conduite ou des notifications de maintenance.

Malgré une longueur contenue, la Swift offre un espace correct aux places arrière. Pour deux adultes. A trois, ce sera plus compliqué notamment en raison du tunnel de transmission (présent pour la version 4 roues motrices). On regrette aussi le dessin de l’assise de la banquette. Cette dernière aurait mérité d’être un peu plus creusée pour renforcer le maintien et le confort. Quand au coffre, avec 265 litres, il ne fait pas de miracles. Il se place dans la moyenne basse de la catégorie mais s'avère suffisant pour un citadin. Bon point, un logement pour une roue de secours temporaire est présent sous le plancher.