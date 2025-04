Personne ne connaît la Suzuki Swace mais elle devient vraiment intéressante

Vous ne la croisez quasiment jamais et même lorsque vous en voyez une, il est fort probable que vous la confondiez avec la Toyota Corolla break. Rien de plus normal : ce break compact de 4,65 mètres de long EST une Toyota Corolla break, simplement rebadgée pour s’insérer dans la gamme Suzuki.

Cette stratégie est rendue possible par les liens étroits entre Toyota et Suzuki mais aussi la nécessité pour cette dernière marque de commercialiser des modèles au faible grammage C02 en Europe, histoire de respecter un minimum les quotas fixés par l’Union européenne.

Plus intéressante que la Toyota !

Quel intérêt d’acheter une Suzuki Swace plutôt qu’une Toyota Corolla hybride ? Objectivement aucun, sauf que le constructeur fait justement des efforts pour convaincre la clientèle d’opter pour son break hybride (développant 140 chevaux).

La Swace bénéficie en effet d’une remise de 6 000€ ce mois-ci au lieu de 3 000€ précédemment, abaissant son prix de base à 27 750€ au lieu de 30 750€ jusqu’en mars. Et là ça devient tout de suite plus intéressant puisque la Corolla break démarre elle à 31 850€ (après remise) chez Toyota. Il y a donc un différentiel de plus de 4 000€ entre les deux modèles, avec un niveau d’équipement similaire.

Pas le grand écran

Rappelons qu’à 27 750€ (après remise), la Suzuki Swace en finition Privilège possède déjà un écran tactile central de 8 pouces au lieu de celui plus gros de 10,5 pouces réservé à la finition Pack (affichée 30 250€ après remise). Elle possède aussi la climatisation automatique bi-zone, la caméra de recul ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. A ce prix, la Swace ressemble donc à une vraie bonne affaire sachant qu’elle offre un très grand coffre (596 litres) et des places arrière spacieuses, en plus d’une mécanique connue pour sa fiabilité et son efficacité en ville.

