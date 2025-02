Quel dommage que la "nouvelle" Fiat Pandina soit si chère !

Dans sa finition de base à 15 900€, la Panda Classic fait l’effort d’offrir la climatisation manuelle et du combiné d’instrumentation numérique mais pas celui d’ajouter la tablette tactile centrale à connectivité smartphone (Apple Carpaly & Android Auto). Elle s’habille aussi de la carrosserie de l’ancienne Panda et il faut opter pour la finition « Pandina » affichée à 17 900€ pour l’équiper du kit carrosserie de l’ancienne Panda Cross avec les arches de roue en plastique noir et les boucliers façon « baroudeur ». La voiture gagne alors des jantes (de 14 pouces) et une présentation extérieure plus joyeuse, en plus d’un équipement intérieur meilleur (et d’une présentation réhaussée là aussi).

Hélas, impossible, même dans cette finition haute Pandina, d’avoir la climatisation automatique, la caméra de recul, des aides à la conduite autonome de niveau 2 (que proposent désormais certaines microcitadines comme la Suzuki Swift) ou des freins arrière à disques. Des équipements pas spécialement nécessaires dans une micro-citadine, certes, mais la Panda Classic aurait sans doute gagné à être moins chère en contrepartie.

Le point techno : adaptée aux normes GSR2, comme les autres Alors que Fiat a envoyé au musée sa 500 Hybrid, le constructeur italien donne un petit surcis à la vénérable Panda de troisième génération avec cette mouture Panda Classic qui devrait rester au catalogue encore quelques années de plus. Pour cela, elle a été adaptée aux normes GSR2 obligatoires pour tous les modèles neufs de grande série vendus sur le marché européen depuis juillet 2024, avec des équipements de "sécurité" comme l'alerte de franchissement de voie, la lecture automatique des panneaux avec alerte de survitesse, les radars de recul ou encore l'enregistreur. Rappelons que la nouvelle 500 doit prochainement gagner une version "hybride" elle aussi, dont la carrière durera beaucoup plus longtemps que cette Panda dont le remplacement direct ne doit intervenir qu'à la toute fin de la décennie.