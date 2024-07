Le prix de la Fiat Panda Classic est une mauvaise nouvelle

Il y a quelques jours, Fiat a levé le voile sur la Grande Panda. Cousine technique de la Citroën C3, cette nouvelle citadine repositionne le constructeur italien sur le créneau des citadines et on s’attend à découvrir des prix très doux pour cette nouvelle rivale de la Renault Clio et de la Peugeot 208.

Présentée quelques mois plus tôt, la Fiat Pandina reprenait de son côté les éléments de la Panda actuelle de 70 chevaux mais en l’adaptant aux normes européennes GSR2. A l’image des Peugeot 206 Plus et autres Renault Clio Campus, elle avait vocation à rester au catalogue quelques années de plus en-dessous de la Grande Panda à des prix encore plus abordables.

Elle coûte 2 300€ de plus que la Panda !

Hélas, elle n’est pas si abordable que ça, cette Pandina. Elle s’appelle d’ailleurs finalement « Panda Classic », le nom « Pandina » correspondant uniquement à la finition haut de gamme du modèle. Dans sa finition d’entrée de gamme « City », cette Panda légèrement améliorée coûte 15 900€ au minimum. C’est 2 300€ plus cher que la Panda actuelle, toujours disponible au prix de 13 600€ en version de base avec la climatisation manuelle.

Certes, la Panda Classic possède de série un combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces, une sellerie « Pandina » mais aussi les équipements rendus obligatoires par la norme GSR2 comme le radar de recul, l’aide au maintien dans la voie ou la reconnaissance des panneaux. Mais on a du mal à trouver dans ces équipements un avantage correspondant à 2 300€. La Pandina haut de gamme ajoute la carrosserie « Cross », l’écran tactile central de 7 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto ou encore les jantes de 15 pouces. Elle coûtera 17 900€, ce qui ne la place plus très loin d’une Citroën C3 de 100 chevaux très bien équipée en finition Max. Bref, on a du mal à trouver de l’intérêt à cette Panda Classic compte tenu des prix affichés.