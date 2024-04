Le prix canon de la Citroën C3 thermique

Lorsque Citroën a présenté sa ë-C3 en fin d’année dernière, la marque a frappé un grand coup. Une auto électrique bien équipée, capable de parcourir plus de 300 km et vendue 23 300 €, la concurrence s’est trouvée à court d’arguments.

Citroën enfonce le clou avec la version thermique. Équipée du moteur PureTech de 100 ch, elle est proposée à 14 990 €. Une Dacia Sandero de même puissance (moteur Eco-G de 100 ch) débute légèrement plus bas : 14 250 €. Une Citroën qui s’attaque au low cost en s’affichant au prix d’une Dacia, une idée que l’on avait déjà évoquée l’année dernière.

L’écart est encore plus flagrant face à une Peugeot 208 PureTech 100 ch Active, qui nécessite 5 860 € de plus. De son côté, une Renault Twingo de base, plus petite et moins puissante, est vendue plus cher : 17 000 €.

Un moteur PureTech avec une chaîne de distribution

Avec son prix canon, la concurrence ne peut s’aligner. De plus, ce prix n’est pas obtenu en contrepartie d’un équipement chiche. En finition de base You, la C3 dispose de la climatisation, du régulateur de vitesse, des rétroviseurs électriques, des radars de recul, de la station pour smartphone ou encore du freinage d’urgence automatique.

Le deuxième niveau, Max, est vendu 19 200 € avec le même moteur. Il propose en plus l’écran tactile de 10,25 pouces intégrant la navigation 3D, la climatisation automatique, la recharge par induction du smartphone, la caméra de recul, les capteurs de pluie et de lumière…

Côté motorisation, seul le moteur PureTech de 100 ch, associé à une boîte mécanique à six rapports, est proposé pour le moment. À noter que Citroën indique que ce bloc a été « totalement repensé au bénéfice de la performance et de la fiabilité, ce moteur est désormais doté d’une chaîne de distribution. »

Une version hybride dans les cartons

En plus du moteur turbo de 100 ch, dont les premières livraisons sont prévues cet été, une autre variante arrivera plus tard. Dénommée Hybrid 100, sa puissance sera identique, mais elle s’appuiera sur une architecture 48V, et un électromoteur de 21 kW (soit 28,5 ch) disposé dans la boîte de vitesses automatique (ë-DSC6 à double embrayage). Cette technologie permettra de faire baisser de 10 % les émissions et les consommations.