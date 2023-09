Quelles voitures électriques éligibles au bonus écologique 2024 ? Le suspense à son comble

Vous le savez, le système attribuant le bonus écologique sur les voitures électriques neuves va changer l’année prochaine. Il ne leur suffira plus de coûter moins de 47 000€ et de peser moins de 2,4 tonnes sur la balance, elles devront également être construites de la manière la plus faiblement émettrice possible en CO2. On connaît déjà les grandes lignes de ce système très complexe du bonus écologique 2024 depuis quelques jours mais le gouvernement donne quelques nouvelles intéressantes quant à son agenda en la matière. Le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire précise en effet que la liste des voitures électriques éligibles sera connue « en décembre 2023 ».

Si de nombreux critères relatifs à la fabrication de la voiture et de sa batterie seront étudiés pour définir cette liste des modèles éligibles, c’est probablement celui de leur lieu de construction et du CO2 généré lors de leur transport qui sera décisif : le gouvernement cherchant avant tout à exclure les voitures chinoises de ce dispositif d’aides, il sera plus facile de justifier cette exclusion en profitant de leur éloignement géographique puisque les autres critères pourraient très bien ne pas suffire (et même les voitures électriques françaises utilisent pour l’instant souvent des batteries chinoises). Et tant pis si ce critère pénalise également les marques coréennes et japonaises pour les mêmes raisons ?

D’autres critères dans un second temps

Bruno Le Maire explique aussi qu’à partir de 2025, l’obtention du bonus écologique français sera conditionnée par de nouveaux critères complémentaires comme la réparabilité de la batterie et leur composition en matériaux recyclés. Rappelons que d’après une déclaration récente de la Ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, les autos électriques chinoises comme la MG4 devraient être exclues du bonus écologique 2024. En revanche, on ne connaît toujours pas le montant de ce bonus écologique 2024.