Le retour au moteur thermique de la Fiat 500 électrique est une solution d'ugence

Vous le savez, la Fiat 500 de troisième génération va prochainement gagner une version thermique à hybridation légère. Elle a été lancée en 2020 avec une motorisation exclusivement électrique, mais elle ne se vend tout simplement pas aussi bien que prévu : on compte 64 244 Fiat 500e livrées au total sur l’année 2023 alors que dans le même temps, la vieille 500 Hybrid de l’ancienne génération s’est écoulée à 108 943 unités.

Cette nouvelle 500 thermique, qui s’appellera « Ibrida », a été validée en urgence pour s’adapter à une demande pas aussi importante que prévu sur ce genre de véhicule électrique. C’est Olivier François, le patron de Fiat, qui l’avoue aux journalistes anglais d’Autocar avec lesquels il a discuté lors de la présentation officielle de la nouvelle Grande Panda. Il précise que cette 500 Ibrida sera la toute dernière version thermique de la micro-citadine italienne. « Après elle, il n’y aura plus que des voitures électriques », explique-t-il. Enfin, si les ventes de ces autos arrivent enfin à un niveau satisfaisant d’ici là, évidemment.

Un problème de prix, aussi

Certes, le niveau des ventes de voitures électriques neuves n’est pas aussi bon que prévu. Les chiffres du marché européen sur le premier semestre 2024 l’illustrent parfaitement. Mais le prix de cette 500e est sans doute aussi un problème, davantage que son type de motorisation. Il faut en effet rappeler que la petite Italienne ne démarre qu’à 30 400€ dans sa version de base, équipée de batteries de seulement 24 kWh n’autorisant que 190 km d’autonomie maximale d’après le cycle WLTP. Avec les grosses batteries permettant de faire grimper l’autonomie maximale à 330 km, le prix passe à 33 900€.

C’est sensiblement plus cher que les nouvelles citadines électriques du genre de la Citroën ë-C3, disponible à partir de 23 300€ avec des batteries de 44 kWh et plus spacieuse. D’ailleurs il y a quelques mois, on avait entendu parler du projet d’installer des batteries LFP moins chères dans la 500e pour abaisser son prix de vente. Les gens achètent clairement moins de voitures électriques que prévu mais dans le cas de la 500e, son prix élevé constitue sans doute le plus gros élément dissuasif pour une bonne partie de la clientèle visée.