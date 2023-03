La Mini Countryman devient véritablement allemande

Rachetée par le groupe BMW, il y a plus de vingt ans, en 2000, la marque britannique change véritablement de nationalité puisque la prochaine Countryman (code U25) va « naître » sur le territoire allemand.

Pour la première fois une Mini sera entièrement assemblée Outre-Rhin, sur le site du groupe à Leipzig. Elle sera produite sur la même chaîne et en même temps que les BMW Série 1, Série 2 Gran Coupé et Active Tourer. Des modèles avec qui elle partage de nombreux composants, et la plateforme UKL.

Les premiers modèles sortiront des chaînes à la fin de l’année, BMW indique que les batteries haute tension de la version électrique proviendront également des installations de cette usine. Le groupe compte étendre ses capacités de production de composants électroniques sur le site de Leipzig de huit lignes de production d’ici 2024, et investir plus de 800 millions d’euros. Ce développement devrait s’accompagner de 1 000 employés supplémentaires.

Une Countryman thermique et électrique

Malgré le partenariat avec le chinois Great Wall Motors, la nouvelle Mini électrique sera produite aux côtés de la déclinaison thermique, en Allemagne, mais les données techniques manquent encore. On peut toutefois imaginer qu’elle reprenne la chaîne de traction du BMW iX1 avec au menu 313 ch, dans un déclinaison sportive Cooper S. Puisque sa longueur sera proche du SUV allemand, avec environ 4,50 m de long, la capacité de la batterie devrait être similaire avec 62 kWh. Un chiffre qui permettra d’offrir un rayon d’action de 450 km.

Un camouflage dense

Déjà aperçue sur les routes du nord de l’Europe, la Mini camouflée est cette fois-ci officialisée. On distingue ainsi une signature lumineuse avant dotée d’une simple ligne horizontale, alors que des points lumineux se détachent à l’arrière. Le drapeau de l’Union Jack ne semble pas être de la partie, du moins pas sur la version montrée. Les poignées de portes affleurantes, et creusées, sont très proches de celle du BMW X1 et la partie arrière se démarque par un becquet qui englobe la lunette arrière. Rendez-vous en fin d’année pour en découvrir davantage.