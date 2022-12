Scoop – Mini Countryman : nouveau camouflage.

Alors que la marque anglaise prépare activement son futur SUV électrique Mini Aceman, elle prépare également la troisième génération de son Countryman. Le SUV Mini Countryman de 2023 devrait être plus grand et s’approcher des 4,50 mètres de long (soit 21 cm de plus). Les prototypes de cette nouvelle génération ont encore été débusqués, mais cette fois-ci dans le nord de l’Europe.

Afin de mieux être vus, ils circulent désormais camouflés en jaune et noir. On distingue également mieux les projecteurs et les feux qui sont désormais ceux qui seront implantés sur les véhicules de série qui arriveront sur le marché l’an prochain. Reprenant, pour réduire le plus possible les coûts, une base de BMW X1 et il s’équipera également des motorisations du modèle allemand. Il sera d'ailleurs produit avec lui dans la même usine de Leipzig en Allemagne.

Mais le Mini Countryman existera aussi en version 100 % électrique. Pour celle-ci, c’est le BMW iX1 qui lui prêtera ses éléments mécaniques. Cette version électrique ne sera pas produite en Allemagne, mais en Chine. Il sera fabriqué en partenariat avec Great Wall Motors dans l’usine de Zhangjiagang, à une centaine de kilomètres de Shanghai.