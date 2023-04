Et voici la toute nouvelle Mini électrique (2023)

La Mini de quatrième génération actuelle vit ses derniers mois. Elle sera remplacée par une toute nouvelle mouture, dont la commercialisation débutera à la fin de l’année 2023. Comme la Mini actuelle, cette future Mini de cinquième génération laissera le choix entre des motorisations thermiques et le 100% électrique. L’auto qui se dévoile sous vos yeux dans les images accompagnant cet article est la version électrique, photographiée en Californie sans le moindre camouflage.

Le style reste évidemment dans les canons de la marque, mais le design extérieur évolue assez nettement par rapport au modèle qu’elle remplace. La calandre devient béante, même si elle est quasiment pleine dans cette variante à zéro émission. Le profil paraît à la fois sportif et épuré et la poupe affiche des feux au dessin très différent. Sur ces premières images officielles, l’auto paraît réussie (si vous me demandez mon avis). Et notez que l’auto restera bien disponible en version trois portes, un style de carrosserie désormais très rare chez les citadines.

Deux tailles de batteries

Mini reste pour l’instant silencieux sur les caractéristiques techniques de la machine. Mas dans les informations relayées il y a quelques jours par les journalistes anglais d’Autocar, il était fait mention de deux tailles de batteries proposées : l’une de 40 kWh alimentant un moteur d’environ 185 chevaux (avec une autonomie maximale aux environs des 385 kilomètres), l’autre de 54 kWh connectée à un moteur de 218 chevaux et une autonomie probablement très au-dessus des 400 kilomètres. Pour rappel, la Mini Cooper SE actuelle se contente de batteries de 32,6 kWh (autonomie de 240 km) et coûte 37 400€ en premier prix.