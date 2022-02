Scoop - Mini prépare la nouvelle citadine électrique

Mini poursuit la mise au point de la prochaine génération de la 3 portes à moteur électrique. Cette fois, un prototype a été aperçu en test grand froid dans le nord de l'Europe. Le véhicule avait déjà été aperçu en Chine. Pourquoi la Chine ? Parce que c'est là qu'il sera assemblé, à partir de 2023. Pour ses prochains modèles électriques, BMW, maison mère de Mini, s'est associé à Great Wall Motors.

L'actuelle Mini connaît déjà le succès en électrique, puisque la déclinaison Cooper SE représente déjà un tiers des ventes de la 3 portes. Toutefois, la prochaine génération sera une phase de transition, puisque le constructeur proposera toujours des variantes thermiques, produites en Angleterre.

La thermique devrait être une nouvelle évolution de l'actuelle, alors que l'électrique sera un modèle inédit. Elle aura en effet une base dédiée à ce type de moteurs, partagée avec Great Wall. La Mini devrait ainsi pouvoir proposer une plus grosse batterie que l'actuelle version, qui a une batterie de 32,6 kWh qui donne une autonomie WLTP de 234 km.

La nouvelle base sera l'occasion de faire évoluer le style. Bien sûr, on reconnaîtra toujours la Mini au premier coup d'œil, la silhouette ne bougeant quasiment pas comme on le voit avec ce prototype. On retrouvera ainsi l'ensemble du vitrage dessiné d'un bloc ou les optiques rondes.

Mais il faut se méfier des astuces du camouflage ! Le look devrait ainsi gagner en finesse, avec des phares plus petits. Le changement le plus visible sera à l'arrière, avec une nouvelle forme de feux, avec une pointe triangulaire vers le coffre. On attend aussi une évolution marquée à bord.