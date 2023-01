Scoop - Mini Cooper 3 portes : la version thermique

Grâce à nos chasseurs toujours sur la brèche on en sait un peu plus sur les nouveautés du constructeur Mini. Après nous avoir permis de découvrir la Mini Aceman électrique sur la route, la nouvelle génération de Mini Countryman et la future Mini Cooper trois portes électrique, voilà qu’ils viennent de découvrir la nouvelle génération de la Mini Cooper trois portes à moteur thermique. Cette nouvelle génération à moteur thermique existera en 3 portes, 5 portes et cabriolet. Ces deux dernières variantes de carrosserie n'existeront pas en électrique, la 5 portes étant remplacée par l'Aceman et le cabriolet électrique n'étant pour le moment pas dans les cartons du constructeur.

Si la Mini Cooper trois portes va d'abord être présentée en version électrique, les versions à moteur thermique seront proposées quelques mois plus tard. Au vu des modèles camouflés, le style de cette nouvelle génération devrait être proche de la version électrique bien que ne partageant pas la même base technique. Rappelons que la version électrique sera produite en Chine dans la coentreprise gérée par BMW et Great Wall Motors, alors que les versions thermiques seront toujours produites en Angleterre.