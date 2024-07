L'hybride pas cher, seul espoir des constructeurs automobiles chinois en Europe ?

Nous y sommes ! A partir de ce vendredi 5 juillet 2024, l’Union européenne met en place son régime de taxation spécial pour les voitures électriques fabriquées en Chine. En plus des 10% déjà prévus, les voitures électriques fabriquées en Chine importées sur notre marché recevront entre 17 et 37% de taxes supplémentaires en droits de douane, selon un pourcentage qui variera d’un constructeur à l’autre selon une grille sur-mesure.

De quoi bien évidemment augmenter sensiblement le prix de modèles électriques jusqu’ici très compétitifs, leur addition imbattable étant souvent le premier critère pour expliquer leur succès. MG, la marque automobile chinoise la mieux implantée sur le Vieux Continent actuellement, a réalisé une croissance économique superbe chez nous ces deux dernières années grâce au prix très bas de ses MG3, ZS, MG5 et Marvel R. Déjà touchée par la suppression en début d’année du bonus écologique français pour les voitures fabriquées en Chine et l’augmentation de la compétitivité des modèles rivaux, la marque du groupe SAIC se retrouve potentiellement brisée dans son élan sur le marché européen alors que l’augmentation de ses ventes a déjà fortement ralenti ces derniers mois.

L’espoir de l’hybride pas cher pour les Chinois

MG France vient d’ailleurs de publier un communiqué officiel à ce sujet, dénonçant les nouvelles mesures votées par la Commission européenne décrites comme du « protectionnisme ». Les constructeurs automobiles allemands, embarrassés par cette mesure à cause de certains de leurs nouveaux modèles désormais fabriqués en Chine (Mini, Cupra Tavascan…) et de leurs intérêts sur le marché chinois, critiquent eux aussi cette décision.

Le salut des marques chinoises pourrait désormais passer par les voitures hybrides à bas prix. MG a largement profité ces dernières années du succès de son SUV familial hybride rechargeable EHS et lance actuellement la MG3, une citadine hybride au prix imbattable. Or comme le rappelle MG France, les mesures mises en place par l’Europe ne concernent pas les modèles hybrides. Si le constructeur prévient déjà qu’il possède un stock permettant aux clients d’acheter de nouvelles MG électriques sans augmentation du prix jusqu’en novembre 2024, son succès commercial à moyen terme passera donc davantage par ces modèles hybrides qui resteront à des prix très bas contrairement aux véhicules électriques de la gamme (même si ces derniers bénéficieront aussi d’ajustements tarifaires pour faire face, prévient la marque).

Ça tombe bien, le tout nouveau EHS hybride rechargeable est dans les starting-blocks et chez BYD aussi, on propose désormais des modèles hybrides rechargeables dans la gamme. Le raz-de-marée des voitures électriques chinoises en Europe ne sera-t-il qu’une petite vaguelette en raison de ces ajustements fiscaux ? Le cabinet AlixPartners estime pourtant qu’un tiers des voitures neuves livrées dans le monde en 2030 seront fabriquées en Chine. D’ici là, les relations commerciales entre l’Europe et la Chine auront probablement le temps d’évoluer encore beaucoup.