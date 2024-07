La Chine devrait livrer un tiers des véhicules dans le monde d'ici 2030

Après une année 2023 où elle s’est distinguée comme premier exportateur automobile mondial, la Chine continue de pousser ses pions sur le grand échiquier automobile. Selon la dernière étude du cabinet AlixPartners, les marques de l’Empire du milieu pourraient assurer à elles seules un tiers du marché global, à la faveur de la réunion des facteurs suivants: coûts réduits (l’étude évoque des composants 35 % inférieurs à un véhicule électrique européen, en particulier sur la batterie), tarification agressive, mise sur le marché rapide et approche centrée sur le client. Et AlixPartners d’ajouter qu’ «en Europe, le doublement des parts de marché des marques chinoises entre 2024 et 2030 s’effectuerait au détriment des marques européennes, japonaises et coréennes dont les volumes de vente seraient, au mieux, stables.» Les industriels historiques de l’automobile doivent donc s’attendre à traverser de fortes zones de turbulence…qui ont d’ailleurs déjà commencé depuis quelques années.

Cette progression de la Chine accompagnerait celle du marché automobile mondial, dont on rappelle qu’il a représenté 86,4 millions de véhicules l’an dernier et qu’il devrait croître de 3% par an d’ici 2030. « Les constructeurs chinois ont adopté une approche différente des process d’industrialisation, focalisés sur le juste nécessaire. Cela leur permet d’être plus rapides, plus agiles, et surtout beaucoup moins chers. Ils ont aussi un vrai souci de la satisfaction du client, avec des équipements dernière génération très recherchés », commente Alexandre Marian, dirigeant d’AlixParters à Paris. « Si les nouvelles barrières douanières imposées par l'UE sur les véhicules électriques peuvent ralentir les importations à court terme de véhicules électriques chinois, il est plausible que cela accélère la fabrication des produits chinois en Europe - ce que nous avons déjà commencé à voir, avec neuf usines chinoises d'assemblage de véhicules électriques actuellement annoncées ou à l’étude en Europe. La première voiture pourrait sortir dès cette année. »

L'Allemagne au soutien de la Chine

Cette domination chinoise est-elle inéluctable ? Probablement, mais la réponse doit être nuancée. Comme évoqué plus haut, les constructeurs chinois vont contourner le problème des droits de douanes (à hauteur de 38% en Europe, NDLR) en installant des usines un peu partout dans le monde, de façon à mieux s’intégrer aux économies locales. BYD, Great Wall et Chery vont ainsi produire au Mexique, et les deux premières ont aussi des plans au Brésil et sur le continent européen. Une Europe où ont aussi des visées industrielles les SAIC (MG), Chery, Geely et Leapmotor. Rappelons que le dernier cité est d’ores et déjà lié à Stellantis, qui va assurer sa distribution en Europe via une coentreprise. « Il est évident que les constructeurs chinois auront 10 % de parts de marché en Europe rapidement », a récemment tranché le DG de Stellantis Carlos Tavares. « Nous devons être dans cette dynamique grâce à Leapmotor. Avec ou sans nous, Leapmotor aurait été présent en Europe de toute façon, en allant certainement moins vite. Je préfère saisir l’opportunité d’être présent avec eux et d’en faire profiter le groupe Stellantis plutôt que de ne pas être dans la bataille. »

De plus, même les constructeurs automobiles allemands, regroupés au sein de l’association VDA, sont opposés aux barrières douanières évoquées plus haut. Ils demandent ainsi à la Commission européenne d’abandonner ces surtaxes prévues sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, lesquelles doivent entrer en vigueur ce jeudi. Dans un communiqué, le VDA dit redouter que ce procédé nuise aux constructeurs automobiles européens et américains exportant depuis la Chine. De plus, ils s’exposent à un risque de représailles de la part de la Chine avec des contre-surtaxes, alors même qu’ils y exportent un volume élevé de véhicules. Le VDA précise que la valeur des exportations de voitures particulières de l'Allemagne vers la Chine l'année dernière était plus de trois fois supérieure à la valeur des importations en provenance de Chine. Dans une industrie aussi globalisée que l'automobile, il n’y a pas donc d’un côté les « méchants » constructeurs chinois et de l'autre les «bons» européens : les Chinois sont de plus en plus européens, et l’inverse est vraie aussi.