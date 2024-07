Le moins cher des SUV hybrides rechargeables va faire peau neuve

C’est l’un des modèles qui avait permis à Mg de gagner rapidement des parts de marché sur le marché européen et en France. Le SUV HS, appelé chez nous « Ehs » pour d’évidentes raisons liées à la signification des abréviations « HS » en Français, est un SUV familial hybride rechargeable proposé au prix canon de 35 490€ actuellement (et même 30 490€ via une remise permanente depuis le début de l’année 2024).

Cet EHS se prépare à passer à une toute nouvelle génération de modèle, qui sera officiellement dévoilée à l’occasion du Festival of Speed de Goodwood qui se tiendra en Angleterre ce mois-ci. MG dévoile en attendant deux images du modèle, caché dans la pénombre.

Un cousin du Roewe D5X

Ce nouveau MG HS / EHS de seconde génération sera étroitement dérivé du Roewe D5X, un SUV commercialisé en Chine par une autre marque du groupe SAIC à qui appartient MG. Il conserva une motorisation hybride rechargeable et trouvera sur son chemin le BYD Seal U DM-i, un autre SUV hybride rechargeable chinois proposé à partir de 37 500€ sur notre marché.