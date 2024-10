dailymotion Les curiosités du Mondial de l'auto 2024

Tesla Optimus : le robot humanoide





Tesla ne construit pas que des voitures. Son patron, Elon musk a rapidement diversifié ses activités et notamment la robotique. Dès 2021, il présentait un prototype de robot humanoïde appelé "Optimus". Il mesure environ 1,70 m et peut reproduire quelques tâches qu'un humain pourrait réaliser grâce à l'implantation d'une intelligence artificielle. A ce jour, le nouveau Optimus ne peut toujours pas être autonome mais dans sa vision de l'avenir, Elon Musk estime que ce genre d'humanoïde prendra place dans les foyers pour effectuer les tâches fastidieuses ou aider les humains. Optimus est exposé sous une cloche de verre au Mondial de l'auto sur le stand Tesla.

Xpeng X2 : le drone de transport

La jeune marque chinoise (10 ans) a débarqué cette année en France. Xpeng ne construit pas seulement des voitures. Elle dispose d'une division "aéronautique" qui conçoit des drones et des voitures volantes. Au mondial vous pourrez apercevoir le "X2". Un drone homologué dans les pays où des couloirs aériens sont autorisés et notamment en Chine. Il peut transporter deux personnes et autorise une durée de vol de 25 minutes. Cerise sur le gâteau, vous n'avez pas besoin de brevet de pilote. Son pilotage est entièrement autonome.

La calandre du futur : intéractive

Le manufacturier Français Valeo présente ses innovations au public et notamment une signature lumineuse interactive. Les voitures électriques n'ayant plus besoin de calandres traditionnelles pour être refroidies, cela crée un espace visuel qui ouvre des perspectives énormes aux designers mais aussi aux propriétaires. Valéo l'a compris et expose plusieurs systèmes d'éclairage interactif des faces avant et arrière. Ainsi sur cette calandre de ZeekR, il est possible de personnaliser les messages d'accueil, d'afficher au loin l'état de la batterie, etc. Du moment que la voiture est à l'arrêt c'est autorisé. La réglementation l'interdit en roulant.



Dongfeng MHero 1 : le Hummer chinois

Cet énorme SUV électrique est l'oeuvre du conseur chinois Dongfeng. Il s'appelle MHero 1 et vous pourrez l'approcher au Mondial. Sa fiche technique est démesurée : 5 mètres de long, 3, 5 tonnes, 1 000 ch et un 0 à 100 km/h annoncé 4,2 s. Et comme c'est un véhicule de bon goût, un bruit de culasse de pistolet se déclenche dans les haut-parleurs à la fermeture des portes. Il arrive en Europe et aurait trouvé un premier acquéreur suisse au prix de 150 000 euros.