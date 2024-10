Mondial de l'Auto de Paris - Xpeng : de l'électrique premium… basique ?

Concurrencer les modèles prémiums allemands demeure, bien entendu, un fantasme pour de nombreux constructeurs. Et l'arrivée de l'énergie électrique, plus facile à maîtriser, est une aubaine, surtout pour les Chinois. Sur le stand Xpeng du Mondial de l'auto, les hôtes ne le cachent pas : l'ambition est de concurrencer les Audi, BMW et Mercedes zéro émission, et bien entendu les Tesla, moins chics mais à l'efficience exemplaire.

A priori, pas de quoi en douter. Le petit SUV Fastback G6 se révèle même plutôt valorisant à l'extérieur, avec un des lignes harmonieuses, des panneaux de carrosserie bien ajustés, des portes au claquement sourd, et quelques raffinements, au premier rang desquels des vitres latérales sans encadrement. Au risque de choquer les plus septiques, on pourrait même dire que sa stature n'a rien à envier à une Mercedes. Pour rester dans le giron de la firme à l'étoile, disons que la G6 ressemble grosso modo à une Mercedes EQA (sorte de GLA électrique), avec des proportions d'EQB (4,75 m de long). Ou d'une Tesla Model Y, l'Américaine restant la plus vendue de la catégorie.

Des puissances de charge exemplaires…

Autre intérêt de la Chinoise : ses tarifs, plutôt bien placés : à partir de 42 990 € pour le modèle d'entrée de gamme propulsion de 255 ch, 46 990 € pour la version à autonomie étendue (570 km en moyenne WLTP au lieu de 435), par ailleurs un peu plus puissante (280 ch). Sauf que la Tesla revient encore moins cher à prestations équivalentes, d'autant qu'elle profite du bonus de 4 000 €, elle… Et si la fabrication apparaît sérieuse, avec notamment des matériaux de bonne facture, le design intérieur reste quelconque.

Le grand frère G9 apparaît plus compétitif. Bien plus long (4,89 m de long), et d'autant plus logeable qu'il cède à un design cubique, il a de quoi séduire les familles de quatre personnes. Concernant ses capacités à voyager, il fait des envieux, ses batteries de 78 à 98 kWh autorisant des autonomies moyennes de 460 à 570 km. La tension de 800 V autorise également des puissances de charge au meilleur niveau sur du courant continu DC, pour des ravitaillements de 10 à 80 % en 20 mn. Un véhicule d'autant plus intéressant que la fourchette tarifaire oscille entre 59 990 et 73 990 €. Difficile de trouver plus compétitif dans la catégorie. Nos essais ont révélé toutefois un compromis d’amortissement perfectible, un ESP laxiste, et une ergonomie un peu complexe.

Tout juste dévoilée, la nouvelle berline P7 aura également de quoi susciter l'intérêt. Longue de 4,88 m, elle possède une batterie de 80 kWh et développe, dans sa déclinaison « Performance », 430 chevaux, pour abattre le 0 à 100 km/h en 4s5. Une auto d'autant plus attrayante que son tarif pourrait démarrer à un peu plus de 50 000 €, soit le prix d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie, malgré des dimensions supérieures.