La nouvelle MG Cyberster est au prix d'une Alpine A110

Tout le monde connaît Mg pour ses voitures hybrides et électriques à prix cassé, la marque anglaise propriété du groupe chinois SAIC se positionnant comme une vraie division low-cost au contraire de BYD ou XPeng.

Mais justement, MG aimerait bien soigner son image et jouer aussi sur le formidable patrimoine historique de l’enseigne au temps où elle faisait le bonheur des amateurs de sportives légères. La Cyberster est là pour ça : elle prend les traits d’un roadster à deux places dont le look devient spectaculaire lorsqu’on ouvre l’une des portières (à mécanisme en élytre). Et on connaît désormais son prix français.

67 990€ pour la « grosse version »

Équipé d’un groupe motopropulseur bimoteur développant 510 chevaux et 725 Nm, ce gros bébé de 1 985 kg possède des batteries de 77 kWh et revendique une autonomie maximale de 443 km (cycle d’homologation WLTP). Il s’affiche chez nous au prix de 67 990€ avec un équipement de série généreux puisqu’il comprend les aides à la conduite autonome de niveau 2, la climatisation automatique bi-zone, les caméras à 360 degrés ou encore le système V2L. Avec comme seules options la capote rouge (500€) et les coloris de carrosserie spéciaux (650€). La version d’entrée de gamme, disposant d’un seul moteur développant 340 chevaux en puissance maximale, rejoindra le catalogue dans un second temps.

68 000€, c’est à peu près le prix d’une Alpine A110 de base avec le malus écologique (prix de base à 65 000€). Une auto moins puissante (252 chevaux) et nettement moins performante en ligne droite (0 à 100 km/h en 4,5 secondes contre 3,2 secondes pour la MG), mais qui procure des sensations de pilotage absolument merveilleuses. La Cyberster peut-elle rivaliser ? On vérifiera ça très prochainement lors de notre essai sur Caradisiac.