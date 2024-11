La MG Cyberster nous pose un vrai problème existentiel

Au prix de base, la voiture possède déjà ses aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 mais aussi la climatisation automatique bi-zone, les jolis habillages de la planche de bord et sa sellerie, les radars avant et arrière, les caméras 360 degrés, un système audio Bose à huit haut-parleurs (dont l’efficacité n’impressionne certes pas particulièrement) ou encore les jantes de 20 pouces. Il ne reste en supplément que des teintes de carrosserie (gris ou jaune) à 650€. On est très loin de l’univers de Porsche ou des marques premium allemandes où il est facile de doubler le prix d’une voiture en ajoutant toutes les options du catalogue…

Le détail techno : une plateforme qui fait le grand écart Vous en connaissez beaucoup vous, des plateformes équipant à la fois des compactes grand public à cinq portes et des roadsters ultra-sportifs à deux places ? La MG4 et la Cyberster s’appuient pourtant bien sur la même architecture « MSP » connue en Chine sous le nom de Nebula (et qu’on retrouve là-bas sur de nombreux modèles). Dans le cas du Cyberster, ce sont les batteries de 77 kWh qu’on retrouve dans le châssis mais le cabriolet a droit à un train avant plus sportif avec des doubles triangles au lieu des suspensions à bras oscillant de la MG4. Sans oublier les voies évidemment beaucoup plus larges et les freins adaptés.