La MG Cyberster nous pose un vrai problème existentiel

Puisqu’il n’existe aucun autre cabriolet électrique sportif sur le marché actuel, il faut comparer la MG Cyberster aux roadsters thermiques. La comparaison tarifaire lui est largement favorable puisqu’alors qu’elle s’affiche à 67 990€ toutes options, la BMW Z4 M40i équipée d’un six cylindres en ligne turbo de 340 chevaux bien moins performant demande 70 950€ au minimum avant le paiement du malus écologique français de 20 569€. Une Porsche 911 Carrera Cabriolet, moins puissante (394 chevaux) mais sensiblement plus passionnante à piloter, demande au minimum 145 900€ avant le malus écologique de 60 000€. Le 718 Boxster démarre certes à 67 886€ avec son flat-four de 300 chevaux, mais doit lui aussi s’acquitter de 60 000€ de malus et ne dispose pas du moteur le plus excitant du catalogue Porsche. Rappelons-nous tout de même que la Mazda MX-5 démarre toujours à 33 000€, même si ses 131 chevaux n’ont rien de comparables aux 510 équidés de « l’Anglaise ». Et n’oublions pas non plus l’Alpine A110 qui, même sans possibilité de décapoter, demeure une auto terriblement excitante dans cette catégorie en voie de disparition des sportives radicales. Avec ses 65 000€ auxquels il ne faut ajouter « que » 2 726€ de malus dans sa version de base à 252 chevaux, elle ne coûte pas plus cher. Certes, elle ne se catapulte pas de la même façon mais dès qu’un virage se présente, le plaisir diffère sensiblement !

A retenir : peut-on tomber amoureux d’une voiture pareille ?

Les cabriolets thermiques aussi performants que la MG Cyberster électrique sont rares et beaucoup plus chers. Dépenser près de 70 000€ dans un jouet routier à deux places reste cependant un acte sacrément passionnel et soulève donc une question vitale dans le cadre de cet essai : peut-on réellement tomber sous le charme d’un cabriolet électrique aux origines chinoises dont le châssis et le groupe motopropulseur reprennent des éléments d’une compacte à la vocation « petit budget » ? Me voilà tiraillé entre mes idées préconçues d’intégriste de la première heure, frustré par les limites comportementales de cette auto très rapide sur la route à défaut de pouvoir devenir follement excitante à piloter, mais aussi une certaine forme d’admiration à l’idée de voir un tel constructeur automobile oser s’aventurer aussi loin de son ennuyeux cœur de métier. Je me dis aussi que cette proposition doit permettre à des automobilistes, pas forcément les plus pointus, à sortir de la norme et goûter aux plaisirs extraordinaires de la vie en voiture de sport. Électrique ou pas, la démarche paraît quand même rudement courageuse même si le but n’est sans doute pas d’en vendre des millions. En France, il pourrait s’en écouler plusieurs dizaines d’après les communicants de la marque.

Caradisiac a aimé

Les performances de haut niveau

La finition sérieuse

Une certaine forme de plaisir routier

Caradisiac n'a pas aimé

Transmission intégrale aux réglages trop timide

Commande électrique des portes parfois peu pratique

Peu de choix de personnalisation