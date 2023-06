5. Mercedes Classe C 220d All Terrain (2023) - La fiche technique

4. Mercedes Classe C 220d All Terrain - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

3. Mercedes Classe C 220d All Terrain (2023) - La concurrence, le bilan global, tous les tarifs

2. Mercedes Classe C 220d All Terrain (2023) - Equipement : une finition

1. Essai - Mercedes Classe C 220d All Terrain : l'épatée de campagne

En bref Break 4 roues motrices

Moteur diesel : 200 ch

Modes de conduite offroad

Si la Classe C break existe depuis plus de 30 ans avec une transmission intégrale, Mercedes a attendu 2021 pour proposer à ses clients une version typée tout-chemin, appelée All Terrain. Cette rivale de l’Audi A4 Allroad, reçoit un traitement assez classique sur ce marché de niche, à savoir diverses protections sur les passages de roues, une calandre et des boucliers plus massifs. Elle se démarque principalement du break classique par sa garde au sol relevée de 4 cm et ses (vraies) protections de soubassement. Pour profiter de ses artifices une couleur autre que le noir de notre version d'essai conviendra mieux.

Parmi les deux motorisations proposées, la version 220d équipée d’un 4 cylindres diesel de 200 ch, s’avère la plus adaptée à l’usage de ce break tout chemin. Premièrement pour son couple plus élevé que celui de la motorisation essence. Etabli à 440 Nm, il permet de faire oublier le poids de la caisse et de la transmission intégrale 4Matic. La micro-hybridation signalée par la présence d’un alterno-démarreur renforcé, alimenté par une petite batterie, permet essentiellement de faire tomber les rejets de CO2 afin de minimiser le montant du malus écologique. En 2023, ce dernier se situe à 230 € pour notre version d'essai.

Ce 2.0 n’est pas le plus agréable à mener en ville où sa sonorité et ses vibrations nous ramènent 15 ans en arrière. En revanche, pour tous les autres usages, il répond présent. Sur route et autoroute, le conducteur dispose d’une ressource pratiquement illimitée en couple. Les accélérations et les reprises musclées rassurent même avec 5 occupants à bord. Ensuite, ses faibles consommations redonnent le sourire. Sur un trajet de 1 000 km, nous avons relevé une moyenne de 5,7 l/100 km, sans pratiquer l’éco-conduite. Cette version « All Terrain » octroie gracieusement le pack « Advanced » dans lequel figure le réservoir de 66 litres, qui permet de franchir aisément la barre des 1 000 km avec un (onéreux) plein de gazole.

Le 4 cylindres est associé à une boîte automatique à 9 rapports douce et fluide à l’usage. Cette dernière permet d’ailleurs de faire oublier la sonorité du diesel sur autoroute. Un domaine où l’allemande excelle. Jamais à cours de ressource, elle donne volontiers du répondant tout en se montrant indulgente avec les passagers. L'amortissement (non piloté) est souple mais sans excès et l’insonorisation suffisamment poussée pour communiquer avec ses passagers sans hausser le ton. Une vraie machine à avaler les kilomètres mais aussi les virages car malgré son surpoids du à la transmission intégrale, l'allemande reste une sérieuse cliente lorsque l'asphalte serpente. La motricité exemplaire est parfaitement épaulée par les pneumatiques Pirelli P7 particulièrement efficaces sur sol mouillé.

La valeur ajoutée de cette version, ce sont ses prestations sur les revêtements exigeants. Par rapport à une Classe C 4Matic de base, la transmission intégrale permanente reçoit des modes de conduite spécifiques dénommés Offroad et Offroad + (non testés). Ici, tout est géré électroniquement. La motricité s’adapte aux terrains escarpés comme le gravier, le sable ou la neige. Le second baptisé « Offroad + » limite la vitesse à 45 km/h et ajoute un assistant de descente. Le conducteur peut passer de l’un à l’autre via l’écran tactile.

Malgré une garde au sol plus importante et des protections de soubassement, le franchissement pur et dur n’est à aucun moment envisageable avec ce type de voiture. L’usage le plus courant de la All Terrain concernera davantage la traction d’une remorque (bateaux, chevaux, etc.). Dans ce domaine, elle se place dans la moyenne du marché avec une capacité de remorquage de 1 800 kg, un ESP prenant en compte la remorque dans la correction de trajectoire et enfin un assistant de manœuvre avec remorque en option (450 €).

L’intérieur est calqué sur celui de la Classe C normale. Tiré à 4 épingles et agrémenté d’un écran central tactile de 30 cm de diagonale. Ce dernier fonctionne aussi rapidement qu’un Ipad. Deux adultes voyageront aux places arrière dans un bon niveau de confort. La place du milieu est condamnée par une assise étroite et le tunnel de servitude au niveau des pieds. Les aspects pratiques, eux, déçoivent. Le volume de coffre se place dans la moyenne basse du marché (490 litres), il est impossible de rabattre les dossiers de sièges arrière depuis le coffre et il n’existe pas de logement pour roue de secours sous le plancher. La banquette 40/20/40 ne permet pas une fois rabattue de dispose d’un plancher plat.