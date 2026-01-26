Il découvre sa voiture à l’autre bout du monde sur Google Street View grâce à un ticket de caisse laissé dans l’habitacle

La curiosité mène parfois à des résultats inattendus. La preuve avec ce récit insolite relayé par un internaute sur le réseau social Facebook concernant une Suzuki Carry et son propriétaire fan de keitruck aux États-Unis.

Tout commence à la réception du véhicule fraîchement débarqué du bateau en charge de le transférer du Japon vers le pays de l’Oncle Sam. Fier de sa nouvelle voiture dans sa collection, l’acquéreur débute par un nettoyage en profondeur habitacle inclus. Un coup d’œil sous le siège conducteur lui permet de tomber sur un élément a priori anodin : un ticket de caisse. Bien déterminé à en apprendre plus sur son petit utilitaire. Il passe d’abord le reçu sur Google Traduction pour rendre les caractères lisibles.

Une adresse qui révèle l’ancien stationnement de sa voiture

Quelle surprise au moment de saisir les coordonnées dans la barre de recherche : son Suzuki Carry servait de véhicule de fonction dans un port de pêche au Japon. Mais le meilleur reste à venir. Cliquer sur le personnage jaune basculant la vue sur le mode Street View révèle les quais et sa propre voiture en remontant quelques années en arrière. Une bonne surprise qui donne une idée très nette de la précédente vie de ce Suzuki Carry désormais installé outre-Atlantique dans son garage.