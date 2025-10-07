La cousine de la Renault Clio aurait-elle pu vous plaire ?

Alors que la précédente Clio de quatrième génération était une cousine technique de la Nissan Micra de cinquième génération, la mouture sortante de la citadine française possédait carrément une jumelle sur le marché européen : la Mitsubishi Colt, devenue une Renault Clio 5 rebadgée et affublée d’une face avant différente.

Il se trouve que la Renault Clio de cinquième génération se prépare à quitter le marché. Elle va poursuivre sa commercialisation l’année prochaine (en finiiton Génération d’entrée de gamme) sur certains marchés, mais la sixième mouture démarrera ses livraisons au début de l’année 2026 et prendra le relai.

Quid de la Mitsubishi Colt ?

Commercialisée chez nous depuis 2023 et très proche de la Clio 5, la Mitsubishi Colt se situe donc déjà en fin de carrière elle aussi. Elle devrait poursuivre sa commercialisation l’année prochaine, mais n’aura pas d’autres choix que de passer à une toute nouvelle mouture d’ici 2027 au maximum.

L’artiste Theophilus Chin imagine justement une nouvelle Mitsubishi Colt basée sur la Clio 6 et reprenant les codes du design de la marque japonaise, inspirée du récent Eclipse Cross. De quoi plaire à ceux qui trouvent le design de la Clio 6 trop audacieux sur la face avant ?

Elle devrait passer au tout électrique

Cette Mitsubishi Colt thermique risque de toute façon de ne jamais exister : aux dernières nouvelles, le constructeur japonais a décidé de délaisser les citadines à énergie fossile en Europe et préfère développer une nouvelle petite auto basée sur la Renault 5, attendue d’ici une grosse année. Comme la Micra, la Mitsubishi Colt va donc devenir une cousine de la citadine électrique de la marque au losange. En espérant qu’elle affiche un design plus différenciant que celui de la Colt actuelle !