Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Clio 6

La cousine de la Renault Clio aurait-elle pu vous plaire ?

Dans Futurs modèles / Design

Cédric Pinatel

3  

Alors que la Renault Clio vient de passer à une nouvelle génération, sa cousine la Mitsubishi Colt devra elle aussi basculer sur une toute nouvelle mouture si elle espère continuer sa carrière. Mais a priori, elle devrait abandonner l'énergie thermique.

La cousine de la Renault Clio aurait-elle pu vous plaire ?
Voici la future Mitsubishi Colt imaginée virtuellement par Theophilus Chin.

Alors que la précédente Clio de quatrième génération était une cousine technique de la Nissan Micra de cinquième génération, la mouture sortante de la citadine française possédait carrément une jumelle sur le marché européen : la Mitsubishi Colt, devenue une Renault Clio 5 rebadgée et affublée d’une face avant différente.

Il se trouve que la Renault Clio de cinquième génération se prépare à quitter le marché. Elle va poursuivre sa commercialisation l’année prochaine (en finiiton Génération d’entrée de gamme) sur certains marchés, mais la  sixième mouture démarrera ses livraisons au début de l’année 2026 et prendra le relai.

Quid de la Mitsubishi Colt ?

Commercialisée chez nous depuis 2023 et très proche de la Clio 5, la Mitsubishi Colt se situe donc déjà en fin de carrière elle aussi. Elle devrait poursuivre sa commercialisation l’année prochaine, mais n’aura pas d’autres choix que de passer à une toute nouvelle mouture d’ici 2027 au maximum.

L’artiste Theophilus Chin imagine justement une nouvelle Mitsubishi Colt basée sur la Clio 6 et reprenant les codes du design de la marque japonaise, inspirée du récent Eclipse Cross. De quoi plaire à ceux qui trouvent le design de la Clio 6 trop audacieux sur la face avant ?

Elle devrait passer au tout électrique

Cette Mitsubishi Colt thermique risque de toute façon de ne jamais exister : aux dernières nouvelles, le constructeur japonais a décidé de délaisser les citadines à énergie fossile en Europe et préfère développer une nouvelle petite auto basée sur la Renault 5, attendue d’ici une grosse année. Comme la Micra, la Mitsubishi Colt va donc devenir une cousine de la citadine électrique de la marque au losange. En espérant qu’elle affiche un design plus différenciant que celui de la Colt actuelle !

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page
3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Clio 6

Renault Clio 6

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité