1. Hybride rechargeable et 4x4, le Mitsubishi Outlander est-il une bonne affaire ?

EN BREF SUV familial 4ᵉ génération Uniquement hybride rechargeable À partir de 51 590 €

L’Outlander est un modèle incontournable chez Mitsubishi. Alors certes, celui-ci n’a pas la réputation du Pajero ou de la Lancer, mais cela fait tout de même plus de 20 ans qu’il existe. Aujourd’hui, le constructeur japonais nous présente la 4ᵉ génération, un nouvel opus qui a mis du temps à débarquer chez nous alors qu’il était déjà commercialisé depuis 2021 aux États-Unis. Quatre ans ont donc passé et cette période n’a pas été de tout repos pour Mitsubishi, qui a son existence même remise en question eu Europe avant un changement de cap de la part de l’Alliance Renault/Nissan/Mitsubishi, qui a décidé que la marque aux trois diamants allait commercialiser des modèles Renault revus à l’image de la Colt basée sur la Clio, de l’ASX prenant pour base le Captur et prochainement le Grandis en fera de même avec le Symbioz. Au final, cet Outlander qui va représenter le navire amiral du constructeur apparaît comme l’un des seuls vrais modèles 100% Mitsubishi.

Ce nouveau Outlander remplace la précédente génération apparue en 2013 et qui s’est fait remarquer par sa technologie hybride rechargeable très novatrice pour l’époque. Résultats, il s’en était vendu plus de 200 000 exemplaires en Europe et Mitsubishi avait récolté de nombreuses récompenses.

Si cette cuvée de l’Outlander reprend la technologie, celui-ci n’a plus rien à voir sur le plan du style avec le précédent. Nettement plus anguleux, il fait des clins d’œil au Pajero que ce soit au niveau de la face avant ou arrière, avec différents rappels. On remarque ainsi les projecteurs en deux parties, avec ceux du haut très fins, tandis que ceux du bas sont arrondis. Une organisation qui rappelle celle du Citroën C3 Aircross de première génération. La touche d’originalité est assurée par des crochets chromés.

De profil, on retrouve également cette touche singulière avec un jonc chromé qui court sur le bas des vitres pour remonter sur la custode sans toutefois atteindre le pavillon qui peut être de couleur différente du reste de la carrosserie. En matière de dimensions, cet Outlander mesure 4,72 m de long.

À l’intérieur, on retrouve la robustesse extérieure avec une planche de bord massive qui se compose d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces pouvant être relayée par un affichage tête haute. Elle côtoie un écran multimédia de même dimension. Le fonctionnement de celui-ci s’avère fluide et plutôt facile à utiliser. Les commandes de climatisation restent indépendantes. Dans cette finition haute « Invite + », la présentation intérieure est classique, mais très soignée avec une sellerie dont le motif est repris sur les contre-portes. La planche de bord reçoit un habillage de la même teinte que les sièges et tout cela donne une impression indéniable de qualité, d’autant plus que les matériaux utilisés sont majoritairement moussés en particulier sur les parties hautes.

Les passagers arrière profiteront d’une habitabilité arrière généreuse, notamment pour l’espace aux jambes. Il faut noter que la place centrale est pour une fois tout à fait utilisable en raison de l’absence de tunnel de transmission. Le volume de coffre est dans la moyenne basse de la catégorie puisqu’il oscille entre 467 et 1 392 litres, ce qui est assez décevant vu le gabarit de l’auto.

Malus 2025 du Mitsubishi Outlander Difficile de s'y retrouver dans les malus 2025 en vigueur depuis le 1ᵉʳ mars, surtout pour des modèles taxés sur la masse en ordre de marche (masse à vide + 75 kg) comme l'Outlander, d'autant que s'ajoutent des abattements pour les hybrides (-100 kg) et hybrides rechargeables (-200 kg). Pour y voir plus clair, un tableau récapitulatif des différentes dîmes et un calcul du prix final s'imposent…