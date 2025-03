La gamme de l’Outlander est relativement complexe puisqu’elle se compose de cinq finitions.

L’entrée de gamme « Invite » (à partir de 51 590 €) offre de série l’aide au maintien dans la voie, la caméra 360°, les capteurs de pluie et de luminosité, la climatisation automatique bizone, l’instrumentation numérique 12,5 pouces, les jantes alliage 18 pouces, les projecteurs LED, le rétroviseur électrochromatique, le régulateur de vitesse adaptatif, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, la sellerie tissu, le système multimédia 12,3 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et Androïd Auto, le système audio Yamaha avec 8 haut-parleurs, la navigation, l’ouverture et le démarrage sans clé, la surveillance des angles-morts et le système de pré-collision avec fonction piéton et cycliste.

Le niveau « Invite + » (à partir de 55 790 €) hérite en complément le chargeur par induction, la sellerie TEP/suédine, les sièges avant électriques et chauffants, tout comme le volant et les vitres arrière surteintées.

La finition « Intense » (à partir de 58 590 €) se distingue par l’affichage tête haute, le hayon mains-libres, les jantes alliage 20 pouces, le pare-brise chauffant, les projecteurs LED adaptatifs et les barres de toit.

Avec le niveau « Instyle » (à partir de 64 090 €), vous aurez droit à la climatisation trizone, les bas de caisse et protections carrosserie ton caisse, la peinture bi-ton, la sellerie cuir, les sièges avant à mémoire ventilés, les sièges arrière chauffants, le système audio Yamaha avec 12 haut-parleurs et le toit ouvrant panoramique.

Enfin, le haut de gamme « Instyle + » (à partir de 66 090 €) bénéficie des sièges avant massants avec une sellerie cuir semi-aniline.

Le point techno : une nouvelle application Mitsubishi profite du lancement de cet Outlander pour présenter une nouvelle application, qui proposera aux clients de la marque des informations en temps réel sur la charge des véhicules électrifiés, le statut et la localisation du véhicule en temps réel, le contrôle à distance et la gestion de la climatisation, les notifications d'alarme et d’ouverture de porte non autorisée, ainsi que les notifications lorsque le véhicule est utilisé en dehors des horaires, zones ou limites de vitesse prédéfinis