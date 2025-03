La concurrence : un élargissement rapide

Jusqu’à récemment, le segment des SUV familiaux était représenté par les Renault Espace, Peugeot 5008 et Skoda Kodiaq mais la concurrence s’est élargie en l’espace de quelques jours puisque est apparu le Volkswagen Tayron et maintenant l’Outlander. Toutefois, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. En effet, le SUV de Mitsubishi est 4x4, ce qui n’est pas le cas des véhicules précédemment cités. Il faut donc se tourner du côté du Renault Rafale qui est un SUV coupé, du Kia Sorento hybride rechargeable 4x4 ou du BYD Seal U DMI, une proposition nettement plus exotique.

En matière de tarifs, ce dernier est nettement moins onéreux avec des prix débutants à 45 000 €. Le Rafale et le Sorento sont dans des fourchettes de tarifs équivalents puisqu'ils commencent à 54 000 €. Ils sont donc moins accessibles que notre Outander.

À retenir : pourquoi mais attention

Avec cet Outlander, Mitsubishi revient sur le segment des SUV familiaux, mais avec une proposition différente de la majorité de ses rivaux parce qu'il s’agit d’un SUV 4x4. Pour essayer de se faire une petite place, le constructeur japonais mise sur sa garantie, sa présentation valorisante, son équipement très complet dès l’entrée de gamme, mais aussi sa technologie atypique. Dommage que son efficience en électrique et mixte ne soit pas meilleure et que cet Outlander soit frappé par un malus au poids conséquent.

Caradisiac a aimé

La garantie généreuse (8ans ou 160 000 km)

L’équipement très riche

La présentation intérieure

Le confort

La proposition PHEV 4x4 rare sur le marché

Caradisiac n'a pas aimé

La recharge Chademo peu répandue

Les capacités de recharge décevantes par rapport à la concurrence

Le volume de chargement

Le manque de dynamisme