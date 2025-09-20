L'automobile est un patrimoine roulant et Jaguar - Land Rover sont des marques à l'arrêt

Jaguar - Land Rover : quand ça veut pas ...

Elles n'avaient vraiment pas besoin de cela. Alors que la période est des plus incertaine, que Jaguar remet tous ses projets à plat, et que Land Rover est la seule planche de salut des deux marques anglaises du groupe indien Tata, une nouvelle plaie d'Égypte vient s'abattre sur les deux emblèmes britanniques. Les voilà frappés par une attaque cybercriminelle qui bloque toute la chaîne logistique anglaise, des fournisseurs aux concessionnaires en passant par la production. 2025 annus horribilis.

Les journées du patrimoine en toute mobilité

C'est devenu une tradition de la mi-septembre. Chaque année, les lieux et les institutions ouvrent leurs portes durant les journées du patrimoine les 20 et 21 septembre. Mais de plus en plus souvent, les autos, elles aussi patrimoniales, ouvrent leurs portières aux visiteurs curieux. Lionel Bret a repéré pas moins d'une dizaine de rendez-vous permettant d'admirer des autos nouvelles ou anciennes, de Mulhouse à la Réunion, de Paris à Compiègne, des autos françaises et élyséennes très officielles et de plus exotiques Skoda se laissent admirer.

Un SUV électrique à rebours de la tendance

Les consommateurs, et les pouvoirs publics, souhaitent des voitures électriques légères et abordables, voir des Kei Cars. Hyundai fait l'inverse avec son Ioniq 9. Au menu : 5,06 m de long, 2 m de large et 2,5 tonnes dans sa configuration maximum. Son prix ? 69 900 euros. Évidemment, à ce tarif le confort est royal et les 6 personnes à bord sont royalement installées. Mais notre petit doigt nous dit que le Coréen risque d'avoir plus de chances de succès avec son petit, et craquant, Inster et son futur Ioniq 3.

On en a rêvé, Stellantis l'a, peut-être, fait

C'est le graal de l'automobile du moment et le souci de tous les constructeurs. Tous souhaitent disposer d'une batterie plus légère, plus puissante et qui se recharge plus vite. Stellantis est peut-être en passe de résoudre ce problème avec Ibis. Sa nouvelle batterie au nom d'hôtel est en test depuis plusieurs mois sur une Peugeot e-3008 avec une batterie équivalente à 65 kWh au rendement d'une pile de 73 kWh. Quant à la consommation du SUV, elle serait en baisse de 18%. Stellantis promet une commercialisation avant la fin de la décennie.

