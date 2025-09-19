L’automobile aux Journées du patrimoine : 10 événements mécaniques à voir gratuitement

Ce week-end, les Journées Européennes du Patrimoine offrent la possibilité de visiter ou découvrir de nombreuses activités, notamment pour les passionnés d’automobile.

Dans plusieurs villes de France, des expositions sont organisées et certaines permettent même aux visiteurs de faire un baptême en voiture ancienne. Renault et DS sous les ors de la République

Le Palais de l’Élysée ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs (réservation). L’occasion de découvrir dans la cour d’honneur la DS présidentielle N°8 conçue pour la commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 et la Renault Rafale Présidentiel à bord de laquelle le président de la République a remonté les Champs Élysées, le 14 juillet dernier. La Ds 21 Pallas du Général de Gaulle.

La DS 21 Prestige utilisée par Michel Debré, ainsi que la CX Prestige Turbo de Jacques Chirac seront quant à elles visibles La cour de l’Hôtel Matignon.

Paris / 20 & 21 septembre de 10h à 18h / Gratuit sur inscription

Dans les ateliers du musée de l'automobile de Mulhouse

Le célèbre musée automobile alsacien ouvre les portes de ses ateliers. L’occasion de découvrir par le menu, en compagnie des équipes de restauration, les soins apportés aux 600 belles anciennes (de 1878 à nos jours) des lieux. Visite gratuite, à condition d’avoir acheté un ticket d’entrée pour les expositions.

Mulhouse (68) / 20 & 21 septembre de 10h - 18h/ Entrée 12€ / visite ateliers gratuite

Camions et blindés c'est du solide

Le Conservatoire du patrimoine automobile et militaire (COPAM), situé dans la Nièvre, proposera une plongée dans l’histoire mécanique française. Plus de 100 véhicules, civils et militaires, seront visibles, dont le célèbre char Renault FT et l’EBR le blindé de reconnaissance signé Panhard.

Garchizy (58) / 20 septembre de 10h à 18h

La Vision O de Skoda, en ambassadrice

« Enfin le retour des breaks ! » s'est exlamé Manuel Caillot. Dévoilé au début du mois à Munich, le concept car, le Vision O de Skoda s'expose à l’ambassade de République tchèque aux côtés de la Popular Monte Carlo de 1936.

Paris, avenue Charles Floquet/ 20 septembre 10h -18h/ Gratuit Sur inscription

Renault toute une histoire

Avant l’inauguration de son futur musée immersif à Flins (2027), Renault investit l'Espace culturel Landowski et le parvis de l'hôtel de ville de Boulogne. Au programme : exposition sur les modèles iconiques (4 CV, Dauphine, R4), conférences, et baptêmes en anciennes autour des lieux symboliques de la marque au losange.

Boulogne-Billancourt (92) / 20 & 21 septembre 9h -18h baptêmes dimanche de 10h -17h/ Gratuit

DS sur les routes de La Ciotat

Dans les rues de La Ciotat, la 4e Fête de l’Automobile mettra cette année à l’honneur les 70 ans de la DS. Exposition et défilé rythmeront cette journée populaire.

La Ciotat (13) / 20 septembre / Gratuit

Rolls-Royce et Bentley à Compiègne

Le château de Compiègne, haut lieu du patrimoine impérial, met en lumière deux icônes britanniques : Rolls-Royce et Bentley. L’exposition, coorganisée avec le so british chic Rolls-Royce Enthusiasts’ Club. Au programme : visites guidées, balades en voiture et conférences.

Compiègne (60) / 20 & 21 septembre/ Gratuit, sur inscription le jour même

La Réunion célèbre l’élégance automobile

À Saint-Pierre, les passionnés de belles carrosseries tropicales ont rendez-vous pour un concours d’élégance et un rassemblement de 120 véhicules. Organisé par le Créole Classic Car Club.

Saint-Pierre, La Réunion (97) / le 21 septembre 9h - 17h/ Gratuit

Pimpons à Lyon

Le musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon (Rhône) ouvre au public ses réserves. L’occasion d’admirer plus de 150 véhicules qui y sont cachés. Animations pour grands et petits.

Lyon (69) / 20 & 21 septembre 2025 de 10h -18h / Gratuit sur résa musee.sapeur-pompier@sdmis.fr

Fontainebleau, décor d’avant-guerre

L’allée de Maintenon du château de Fontainebleau accueillera une exposition de véhicules d’avant 1940. Une plongée dans l’élégance d’antan à travers carrosseries et mécaniques d’époque en partenariat avec Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE).

Fontainebleau (77) / 20 septembre 15h -18h/ Gratuit