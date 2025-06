Enfin un grand "musée" Renault!

Si les grands constructeurs allemands ou italiens disposent de formidables lieux de mémoire, ce n’est hélas pas vraiment le cas des constructeurs français. Sans faire injure à l’Aventure Peugeot, on reste loin des écrins que peuvent notamment représenter les musées Mercedes ou Alfa Romeo, ou même le FCA Heritage Hub regroupant quelques 250 Lancia, Alfa Romeo, Fiat et Abarth au cœur de Turin. Mais cette incongruité appartiendra bientôt au passé avec Renault, qui dévoile ce mardi les grandes lignes de son nouveau grand projet patrimonial, qui n'a pas encore de nom mais s'inscrit dans le mouvement baptisé "The originals Renault."

C’est donc le site de Flins, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Paris, qui a été retenu pour abriter les trésors des Collections Renault. Dans ce vaste centre qui ouvrira ses portes au grand public en 2027, le grand public pourra revivre les 125 ans d’histoire de cette marque qui depuis sa création a épousé toutes les mutations de la société française.

Au cœur de ce lieu se trouvera bien sûr une exposition comprenant une centaine de modèles emblématiques, depuis la Type A fabriquée en 1898 par Louis Renault aux derniers concept-cars, en passant par des Formule 1 et des modèles de grande série auxquelles nous relient généralement de nombreux souvenirs (note de l’auteur : j’espère qu’il y aura une R25 avec une synthèse vocale encore opérationnelle !). La moitié de ces voitures est encore tournante, et une équipe de 6 techniciens se chargera de leur entretien. Un atelier de restauration mécanique et carrosserie sera également installé sur place. Renault précise que la collection s’enrichira progressivement, et que son contenu évoluera en permanence. Vous pouvez d’ores et déjà noter qu’une partie de la collection actuelle sera dispersée par la maison Artcurial les 6 et 7 décembre 2025, de façon à débroussailler le terrain.

Mais au-delà des voitures qui constitueront le clou du spectacle, l’intérêt de ce lieu est aussi qu’il permettra un accès aux archives de la marque, lesquelles représentent 2400 mètres linéaires (affiches, dessins de designers, publicités, objets publicitaires, etc.)

« Ce qui attend les visiteurs est tout simplement saisissant : des milliers d’objets, des centaines d'œuvres d’art, et surtout, un spectacle unique au monde — des voitures iconiques alignées sur des palettiers, comme des joyaux suspendus dans l’espace. Une mise en scène spectaculaire, à la hauteur de l’histoire incroyable que nous avons à partager » commente Arnaud Belloni, directeur du marketing Renault.

L’autre morceau de choix se constituera de la centaine d’œuvres d’art issues du Fonds Renault pour l’Art et la Culture. L’entreprise se targue en effet de soutenir des artistes depuis près d’un siècle, avec désormais « un focus sur le street art qui se situe au cœur de l’univers des produits Renault. » Dans cette optique, le site de Flins accueille aussi une résidence pour artistes contemporains, baptisée l’Art factory et s’étendant sur 3200 m2, dont le propos est de « permettre aux artistes d’exprimer leur créativité dans un environnement industriel unique. »

Mais les visiteurs du site pourront aussi - et surtout – découvrir des photos de Robert Doisneau (salarié du service photographie de Renault entre 1934 et 1939), des sculptures d’Arman, des œuvres du plasticien Vasarely (créateur du logo en losange sous sa forme actuelle), ou bien encore des œuvres d’Erro ou Jean Dubuffet. Le tout forme une solide collection d’art moderne, et devrait conférer un supplément d’âme à « un lieu où l’on vient en famille, où l’on se balade parmi les voitures, où l’on se reconnecte à une histoire qui n’est pas figée mais en mouvement : un héritage qui nous rend fiers et que nous cherchons à faire vivre pleinement », ainsi que le présente Fabrice Cambolive, patron de Renault. Regarder dans le rétro pour mieux appréhender l’avenir, donc.