Jeep pense s'être trompé sur sa stratégie

En 2018, Jeep vendait aux Etats-Unis 973 227 voitures dans l’année. En 2023, ce chiffre est tombé à 643 000 après cinq ans de chute sur le principal marché de la marque du groupe Stellantis. Antonio Filosa, devenu directeur du constructeur en septembre 2023, veut désormais faire remonter ces ventes de Jeep aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Son but ? Atteindre les deux millions de véhicules écoulés chaque année dans le monde !

Interviewé par les journalistes d’Automotive News, Antonio Filosa pointe des erreurs stratégiques qui ont été faites par Jeep lors des dernières années. Notamment avec l’abandon du Cherokee, dont la production a cessé l’année dernière alors qu’il représentait toujours un modèle important aux Etats-Unis (il a été supprimé chez nous en 2021). Le Renegade a également été supprimé de l’autre côté de l’Atlantique alors qu’il connaissait toujours un certain succès.

Des versions thermiques pour les nouvelles Jeep électriques ?

Jeep répare l’arrivée de deux nouveautés électriques importantes, les Wagoneer S et Recon. Mais dans un contexte où les ventes de voitures électriques ne décollent pas aux Etats-Unis et ont même tendance à se replier, Antonio Filosa n’exclut plus du tout des versions thermiques en complément de ces variantes à zéro émission pour booster les ventes. Il espère l’arrivée rapide d’au moins un nouveau SUV de taille moyenne pour remplacer le Cherokee et vise le million d’unités vendues rien qu’aux Etats-Unis chaque année à moyen terme.