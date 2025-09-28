Alpine qui gagne devant Peugeot en endurance, le scénario fou

Comme quoi, tout peut vraiment basculer en quelques secondes avec un peu de réussite. Il y a quelques jours, nous vous parlions de ces résultats décevants des deux écuries françaises dans le championnat du monde d’endurance (WEC), Alpine et Peugeot, qui se retrouvaient aux deux avant-dernières places du classement dans une saison 2025 on ne peut plus décevante (la troisième complète pour Peugeot et la seconde complète pour Alpine).

Mais à l’occasion des six heures de Fuji qui se tenaient ce week-end au Japon, les derniers ont été les premiers : profitant de circonstances de course avantageuses (un safety car tombé au bon moment) et d’un très joli coup stratégique lors d’un arrêt de changement des pneumatiques, une Alpine A424 a réussi à s’imposer au terme de la course pour remporter la toute première victoire de l’écurie française dans le championnat du monde.

Alpine devant Peugeot !

C’est même un véritable doublé français puisque la meilleure des Peugeot 9X8, qui partait d’ailleurs depuis la quatrième place sur la grille, termine à la seconde place et a longtemps mené. C’est la première fois qu’on trouve le proto de la marque au lion à ce niveau sur le podium.

A la régulière, ni l’Alpine A424 ni la Peugeot 9X8 ne peuvent encore inquiéter les Ferrari, les Porsche et les Toyota en tête de la compétition. Mais il s’agit là d’un très beau résultat pour deux écuries qui espèrent progresser nettement d’ici la saison prochaine et jouer enfin de gros résultats sur chaque week-end de course. La réussite était clairement de leur côté au Japon mais elles ont su prendre d’excellentes décisions à des moments cruciaux sans faire d’erreur d’exécution.

Ferrari et Porsche continuent de se battre en tête, Aston Martin va mieux

Notons que le championnat des constructeurs n’est toujours pas joué entre Ferrari et Porsche et qu’Aston Martin continue de progresser. A Fuji, un proto du constructeur anglais partait de la troisième position et a terminé à la sixième place. Rappelons évidemment que les changements et autres évolutions continues de la BoP (« Balance de performance ») jouent toujours beaucoup sur la compétitivité de chaque auto dans ce championnat où l’organisateur essaie de niveler au maximum les performances.