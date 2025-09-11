Finalement, Peugeot va peut-être battre Alpine en endurance

On le sait, Peugeot enchaîne les saisons difficiles depuis son grand retour au plus haut niveau du championnat du monde d’endurance avec la 9X8. L’Hypercar française souffre d’un manque de compétitivité presque chronique depuis ses débuts en 2022 et malgré une grosse évolution aérodynamique arrivée plus récemment.

Alors que Ferrari domine les 24 Heures du Mans depuis son retour et fait largement la course en tête au championnat des constructeurs, revendiquant 203 points après six courses alors qu’il n’en reste plus que deux à disputer (contre 138 points pour son plus proche poursuivant Porsche), la marque aux lions n’a eu que des miettes depuis trois ans.

Un podium aux Etats-Unis

Dans le cadre de la dernière manche au Texas ce week-end, les deux 9X8 se sont tout de même montrées nettement plus en forme. Rapides sur toutes les sessions et malgré une disqualification de la grille de départ, les deux lionnes ont terminé à la troisième et à la quatrième place. Très à l’aise sous la pluie, elles ont terminé derrière une Porsche et la meilleure des Ferrari, à seulement 9 secondes de la tête après six heures de course. C’est la troisième fois qu’une 9X8 termine sur le podium d’une course du championnat du monde.

Quant aux Alpine, elles subissent au contraire une baisse de compétitivité et n’ont pas du tout brillé dans les conditions très humides de la dernière course : le meilleur des deux protos bleus y a terminé 11ème, hors des points.

Peugeot se rapproche d’Alpine

Résultat, Peugeot n’est plus qu’à quatre longueurs d’Alpine alors qu’il reste encore deux courses à disputer. Malheureusement, les deux écuries françaises se retrouvent à des années-lumière des autres équipes d’usine de la catégorie reine et jouent dans le bas du classement : rejetées derrière Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota et BMW, elles ne peuvent plus rattraper que la marque à l’hélice au championnat et ne devancent qu’Aston Martin, la lanterne rouge arrivée dans le championnat cette saison. Pour Peugeot comme pour Alpine, il faudra faire d’énormes progrès pour espérer se battre à la régulière contre Ferrari, Porsche ou Cadillac à la régulière au plus haut niveau. Mais qui aura l’honneur de terminer devant l’autre cette saison 2025 et de ne pas finir avant-dernier du classement ?