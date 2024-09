Alpine déjà devant Peugeot en endurance

Avant-dernière écurie au classement actuel du championnat du monde de Formule 1 2024, Alpine est au plus mal dans la discipline où McLaren vient de repasser devant Red Bull. Mais alors que l’avenir à moyen terme d’Alpine F1 Team n’est pas encore fixé, le personnel de l’usine de Viry-Châtillon essayant toujours de convaincre la direction du groupe Renault de ne pas renoncer à son moteur à partir de 2026 comme cela a été décidé il y a quelques semaines, la division « compétition » D’Alpine peut au moins se consoler avec une saison 2024 plutôt satisfaisante dans le championnat du monde d’endurance (WEC).

Après de jolies performances montrées pendant le grand week-end des 24 Heures du Mans 2024 en juin dernier et malgré une double casse moteur dans les premières heures de la course, Alpine se situe actuellement à la quatrième place du classement constructeur du championnat du monde d’endurance avec 55 points derrière Porsche (161 points), Toyota (151 points) et Ferrari (134 points). Alors que l’équipe débutait cette saison avec ses deux A424 LMDh, elle parvient à devancer après sept courses BMW (49 points), Peugeot (34 points), Cadillac (30 points) et la lanterne rouge Lamborghini (11 points). Lors de la course au Japon ce week-end, une Alpine A424 est même montée sur la troisième marche du podium en profitant des nombreux accidents en tête.

Chez Peugeot, on plafonne

Par contraste, la saison 2024 de Peugeot Sport ressemble à une vraie déception alors qu’il ne reste plus qu’une seule course à disputer. L’écurie au lion misait beaucoup sur la grosse évolution de sa 9X8, passée à un concept aérodynamique très différent après la mauvaise saison et demie en 2022 et 2023. Mais alors que la fiabilité des protos français a bien progressé, ils manquent toujours de vitesse à la régulière face aux meilleures concurrentes.

Même si une 9X8 vient de signer son meilleur résultat de l’année au Japon avec une quatrième place finale opportuniste, l’équipe essaie toujours de comprendre la voiture et d’identifier ce qui ne va pas dessus. La voiture va à nouveau devoir évoluer techniquement l’année prochaine, comme le rapportent les journalistes anglais de Motorsport. En espérant que le très pragmatique Carlos Tavares ne décide pas de mettre fin au projet à cause de ces nombreuses contre-performances…