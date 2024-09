Pourquoi vous devriez vraiment vous remettre à la Formule 1

Depuis le début de la saison 2022 jusqu’au milieu de celle de 2024, la Formule 1 était rentrée à nouveau dans une ère de domination sans partages. Comme à la grande époque de Michael Schumacher chez Ferrari (2000-2004), Sebastian Vettel chez Red Bull (2011-2013) ou Lewis Hamilton chez Mercedes après le départ de Nico Rosberg (2017-2020), il ne restait quasiment plus de place pour la surprise et les passes d’armes en tête de la course et du championnat.

Mais ça, c’est avant que l’écurie Red Bull ne perde son extraordinaire compétitivité qui permettait à Max Verstappen de survoler les débats depuis deux saisons entières. Le triple champion du monde néerlandais n’a plus remporté une course en Formule 1 depuis sept épreuves, encore incapable ce week-end de suivre le rythme des Mclaren et des Ferrari dans les rues de Baku au Grand Prix d’Azerbaidjan.

Modeste cinquième après la collision spectaculaire entre son coéquipier Sergio Perez (pour une fois très compétitif) et la Ferrari de Carlos Sainz alors que ces derniers luttaient pour la troisième place, il limite la casse en ne perdant que trois points au championnat pilotes face à son poursuivant Lando Norris auteur d’une qualification catastrophique (Verstappen conserve 59 points d’avance soit plus de deux victoires). Mais entre les McLaren devenues les meilleures autos du plateau, les Ferrari et même les Mercedes, la compétition fait désormais rage en tête. Pour la première fois de toute l’histoire du championnat de Formule 1, on compte trois écuries cette saison qui ont réussi à accrocher au moins deux pole positions et deux victoires.

McLaren en tête !

La « faillite » de Red Bull fait le bonheur de McLaren. Grâce au très bon niveau de ses deux pilotes (Oscar Piastri vient de remporter une victoire superbe à Baku devant Charles Leclerc et George Russell) mais aussi aux contre-performances régulières de Sergio Perez chez Red Bull, l’écurie de Woking possède désormais 20 points d’avance sur les Autrichiens au championnat équipes. McLaren ne s’était plus trouvé à cette position depuis dix ans et elle n’a plus remporté le titre depuis 2008. Les Anglais reviennent donc de très loin et Ferrari, à 31 points de Red Bull, pourrait également passer devant alors qu’il ne reste plus que sept courses en 2024. Tout en bas du classement, hélas, Alpine vient de se faire passer par Williams et ne devance plus que Sauber. Il est urgent pour la formation du groupe Renault de revenir à un niveau acceptable et ce ne sont malheureusement pas les troubles actuels qui risquent d’arranger les choses.

Mais qu’elle est devenue belle à suivre, cette Formule 1 !