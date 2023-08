L'Alpine qui veut gagner les 24 Heures du Mans roule déjà

Depuis quelques semaines, c’est la crise au sein de l’écurie Alpine F1. Après une raison 2022 terminée à la quatrième position derrière Ferrari et devant McLaren, l’écurie française se retrouve actuellement sixième au championnat 2023 loin derrière McLaren et les « top teams ». Après plusieurs mauvais résultats, le patron du groupe Renault Luca de Meo a décidé de renvoyer son directeur Laurent Rossi ainsi que tous les principaux cadres de l’écurie. Alpine vient de signer un joli podium au Grand Prix des Pays-Bas grâce à Pierre Gasly mais elle risque de ne pas atteindre ses objectifs cette saison.

La division sportive du groupe Renault compte heureusement aussi sur l’endurance et les 24 Heures du Mans pour briller. Actuellement présente au niveau LMP2, elle se prépare à revenir dans la catégorie reine de la discipline avec le prototype A424 LMDh. Dès la saison 2024, la Française se frottera aux Ferrari 499P, Peugeot 9X8, Porsche 963, Toyota GR010, Lamborghini SC63 et autres Cadillac V-Series R dans le championnat du monde d’endurance. L’auto a déjà pris la piste la semaine dernière au Circuit Paul Ricard pour une toute première séance d’essai, avec tout de même 1000 kilomètres parcourus avant la suite du programme de développement.

Du thermique hybride... avant l’hydrogène ?

Rappelons que cette Alpine A424 possède un V6 Mecachrome français de 3,4 litres accouplé -comme le veut le règlement de la catégorie LMDh- à un moteur électrique. Elle débutera en course au début de la saison 2024 (probablement aux 24 Heures de Daytona ou au plus tard lors de la première manche du WEC). A plus long terme, elle sera peut-être remplacée par un prototype utilisant un moteur thermique fonctionnant à l’hydrogène. Alpine travaille actuellement à une solution technique de ce genre pour les voitures de course comme celles de route et on sait que les instances dirigeantes de l’endurance et de la Formule 1 étudient aussi le sujet.