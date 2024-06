Et maintenant, quel avenir pour Peugeot Sport ?

Gagner les 24 Heures du Mans et renouer avec la belle histoire de Peugeot en endurance. Voilà l’objectif du constructeur français affiché lors de la présentation de la 9X8 sous sa forme conceptuelle en 2021.

Après les deux victoires de la légendaire 905 aux 24 Heures du Mans 1992 et 1993, puis le joli sacre de la 908 diesel face aux redoutables Audi en 2008, la marque au lion revenait au plus haut niveau de l’endurance avec un prototype Hypercar audacieux. Dépourvue d’aileron, la 9X8 a cependant connu un début de carrière difficile. Handicapée par un changement de réglementation décidé après la validation technique de son concept aérodynamique, la Française n’a jamais réussi à briller depuis son arrivée en compétition en WEC lors de la fin de saison 2022.

Malgré quelques performances encourageantes, comme lors des 24 Heures du Mans 2023 où elle a brièvement occupé la tête de la course, Peugeot a dû se résoudre à concevoir une version évoluée de cette 9X8 pour augmenter son niveau de compétitivité. Hélas, la 9X8 « phase 2 » ne marche pas mieux pour l’instant. Après son baptême du feu aux 1000 kilomètres de Spa, elle a vécu des 24 Heures du Mans 2024 très difficiles : fiable, elle y était beaucoup trop lente en rythme de course pour se rapprocher des meilleures concurrentes de chez Ferrari, Porsche, Cadillac ou Toyota. Battue aux qualifications par les nouvelles Alpine (qui ont vite abandonné pendant la course sur casse moteur), la Française a terminé hors du top 10 derrière une Lamborghini débutante pourtant pas spécialement compétitive elle non plus. Fâcheux pour une équipe dont c’était tout de même la seconde participation à la grande classique mancelle.

Carlos Tavares était là

Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, était présent dans l’hospitalité de Peugeot Sport pour suivre la course. C’est lui qui avait validé ce programme au début de la décennie, convaincu par la baisse des coûts induite par la nouvelle catégorie de course « Hypercar » remplaçant les anciennes LMP1 au sommet des 24 Heures du Mans et du championnat WEC.

Or, l’homme d’affaires est connu pour son obsession du retour sur investissement et de la rentabilité. Alors que la gamme routière de Peugeot abandonnera les versions « Peugeot Sport Engineered » après la fin de carrière de la 508 PSE actuelle, pas franchement plébiscitée par la clientèle, quel avenir va-t-il donner au programme de la 9X8 après deux ans et demi de campagne sans la moindre victoire ?

L’abandon d’un tel programme serait un terrible aveu d’échec pour une marque qui a systématiquement gagné les 24 Heures du Mans quand elle s’y est engagée. Son retrait brutal au début de la saison 2012, décidé au moment où l’ancien groupe PSA devait annoncer de nombreux licenciements, avait déjà été mal perçu. A l’époque, le proto de course de Peugeot avait tout de même réussi à gagner avant sa mise en retraite.

Peugeot Sport devra sans doute redoubler d’efforts et de moyens pour parvenir jusqu’à la victoire avec cette 9X8 évoluée. Ces moyens restent évidemment conditionnés à la validation de Carlos Tavares. Quelle serait la décision la plus désastreuse pour Peugeot Sport : dépenser plus d’argent pour arriver à faire de la 9X8 une voiture de course victorieuse comme ses aînées, ou partir la queue basse après deux saisons et demie d’échec en compétition ? Permettons-nous, après avoir vécu des 24 Heures du Mans 2024 merveilleuses à suivre où un nombre record de constructeurs se sont rendus coup pour coup au plus haut niveau, d’opter pour la seconde hypothèse. Surtout qu’elle est belle, cette 9X8…