Peugeot 2008 : nouvelle génération, à quoi faut-il s’attendre ?

Est-ce la fin du règne des trois griffes pour Peugeot ? Ces trois griffes représentées par des feux de jour ont animé la face avant des Peugeot depuis des années et sont devenues de plus en plus présentes au fil des nouvelles générations ou des restylages. Mais les griffes du Lion de Sochaux seront réduites sur les prochains modèles.

Ce qui caractérisait le style des modèles Peugeot depuis quelques années et qui pouvait déplaire, c’était une sorte d’agressivité des lignes, en particulier sur les SUV, mais pas que, puisque la petite Peugeot 208 arbore elle aussi des angles saillants, des griffes imposantes, en particulier depuis son restylage, eh bien ce ne sera plus le cas sur les futurs modèles du constructeur sochalien.

Une face avant totalement différente

Qu’on se rassure, si le style des futures Peugeot va s’assagir, les voitures de la marque au lion afficheront toujours du dynamisme, mais cela sera moins agressif, comme si le Lion rentrait ses griffes. On peut voir les éléments du futur style des Peugeot sur le concept-car Inception de 2023. Avec en particulier ce masque de protection (appelé « Fusion Mask » par Peugeot) qui intègre calandre, logo, et projecteurs. C’est dans les projecteurs que l’on retrouvera trois barres pour les feux de jour, qui rappelleront les trois griffes, mais sans être aussi acérées que celles qui ornent le bouclier de l’actuel Peugeot 2008, dans sa version restylée de 2023.

Inception donne les clés du futur style Peugeot

Le concept-car Inception qui a fait ses débuts au CES de Las Vegas le 5 janvier 2023, va servir d’inspiration au futur Peugeot 2008, mais aussi à la troisième génération de la Peugeot 208 qui est prévue pour la mi-2026. Outre le fait que ces deux autos disposeront d’un même masque de protection de la calandre avec un logo rétroéclairé, d’un large bandeau à l’arrière reliant les feux arrière avec le nom Peugeot rétroéclairé, mais aussi des lignes un peu plus douces et de nombreuses surfaces concaves et convexes. Ainsi sous la calandre, on trouvera un plan incliné et rentrant vers le bas du bouclier, même chose sous le bandeau lumineux à l’arrière. Les nouveaux modèles copieront ainsi le concept-car Inception qui indique la marche à suivre en matière de design, mais le résultat sera moins exhubérant sur les véhicules de série par rapport à cette étude de style.

Toujours le i-Cockpit mais avec un volant rectangulaire !

Un autre élément du concept-car Inception va faire ses débuts dans l'habitacle du Peugeot 2008, mais il sera inauguré par la Peugeot 208 qui arrivera plus tôt. Il s’agit du volant « Hypersquare ». Un volant rectangulaire, doté de quatre alvéoles (à chaque coin) qui permettent par de simples impulsions des pouces d’activer les fonctions du véhicule. Plus de commodos, puisque ce sont les impulsions sur les alvéoles qui commanderont clignotants, les phares, la radio, la climatisation, etc. Ce volant commandera une direction « by wire », c’est-à-dire sans liaison mécanique. Peugeot promet des manœuvres facilitées grâce à une démultiplication variable gérée par un logiciel. Plus besoin de tourner entièrement le volant pour se garer, de butée à butée l’angle de rotation ne devrait pas dépasser les 150°. L’équipement de cette troisième génération du SUV Peugeot 2008 devrait faire également un bond en avant. Peugeot remodèlera son i-Cockpit avec un écran panoramique pour l’instrumentation et un écran tactile de belle dimension qui pourrait être rotatif. Bien entendu, le nouveau Peugeot 2008 fera la part belle aux aides électroniques, dont des commandes vocales assistées par une intelligence artificielle.

La plateforme STLA Small électrique, passe aussi à l’hybride

Pour son 2008, Peugeot va utiliser la plateforme STLA Small. Une base technique qui, au départ, ne devait accepter que des motorisations électriques et d’ailleurs nous avions parlé d’un unique Peugeot E-2008 pour la future génération. Finalement, si le Peugeot 2008 III est bien 100 % électrique, il y aura aussi une motorisation micro-hybride. Cela pourrait être le bloc 1.2 micro-hybride 48V de 145 ch. Car Peugeot s’est rendu compte en même temps que bien d’autres constructeurs que les ventes d’électriques n’arrivaient pas à combler celles des motorisations thermiques. En se rapprochant de 2035 (passage au tout électrique en Europe pour les voitures vendues neuves), les choses pourraient évoluer, mais d’ici là il y a toujours des moyens de réaliser de belles parts de marché avec des motorisations thermiques électrifiées. Peugeot avait songé un temps à laisser la version actuelle du 2008 continuer sa route quitte à lui offrir un nouveau restylage, mais dans un souci de rationalisation de la production et des coûts, la marque s’est décidée à modifier sa feuille de route et préparer la plateforme STLA Small à accepter une motorisation thermique électrifiée. Mais ce changement de politique a entraîné du travail supplémentaire pour les ingénieurs du groupe qui ont été obligés de modifier la plateforme en conséquence et cela va retarder le lancement de ce modèle sur le marché et au lieu d’une arrivée en concession au début de 2027 cela devrait prendre une année de plus et la date du lancement commercial serait programmée désormais, pour le début de 2028.

Une large gamme de motorisations électriques

En ce qui concerne le futur Peugeot E-2008, les choses sont claires, Peugeot veut disposer d’une gamme d’électromoteurs importante afin de « ratisser large ». Celle-ci devrait débuter avec une motorisation de 136 ch pour aller jusqu’à une motorisation de 280 ch réservée à la version E-2008 GTi que la marque au lion ne devrait pas s’interdire de créer. L’autre évolution du E-2008 concernera son autonomie, celle-ci devrait dépasser les 500 km (aujourd’hui c’est 400 km) grâce à des batteries de plus forte capacité, celles-ci devraient être de 59 kWh et 82 kWh. Des batteries qui trouveront facilement leur place dans la plateforme STLA Small qui est de type « Skateboard », ce qui ne perturbera pas l’habitabilité du véhicule. Un véhicule qui va voir ses cotes évoluer de quatre ou cinq centimètres en longueur (4,35 m environ) et qui verra également son empattement gagner quelques millimètres afin de permettre d’obtenir un plus grand espace au niveau des jambes des occupants de la banquette arrière. Le Peugeot 2008 conservera ses cinq places assises et ne cédera pas à la tentation de disposer de sept places assises, comme les nouveaux Citroën C3 Aircross et Opel Frontera de la galaxie Stellantis. Pour Peugeot, le 2008 de troisième génération doit aller une nouvelle fois lutter contre son principal rival, le Renault Captur autre modèle à cinq places de la catégorie.