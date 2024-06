En bref : Restylage Système multimédia OpenR inédit Nouvelle finition Alpine 90 à 160 ch à partir de 24 500 €

Dans le créneau ultra-concurrentiel des petits SUV, le Captur a du pain sur la planche. Déjà, il doit batailler avec le célèbre Peugeot 2008 qui occupe souvent la place de numéro un des ventes en France : 49 344 exemplaires écoulés en 2023 contre 47 569 pour le Renault. Et surtout, il doit anticiper l'arrivée de son cousin Dacia Duster 3, plus abouti que jamais.

À mi-carrière, le petit véhicule de loisir du Losange s'offre donc la dernière identité visuelle de Renault créé par le nouveau patron du design, Gilles Vidal, notamment des lignes tendues et une face avant aussi cubique que graphique rappelant le Scénic 5 et le Rafale. On retrouve ainsi une calandre à facettes (fond noir en partie haute, couleur caisse sur la partie basse), d'inédits projecteurs full LED qui s’animent au déverrouillage de la voiture (de série), ainsi que des feux de jour en forme de boomerang dans un bouclier redessiné. Plus timides à l’arrière, les changements concernent l’apparition de nouvelles coques de feux transparentes et d’un diffuseur remodelé.

dailymotion Un lifting et un survêtement Alpine pour le Renault Captur !

Mieux, le Captur peut affirmer sa personnalité avec l’arrivée de la finition Esprit Alpine ici à l'essai, qui ajoute des jantes de 19’’ (une première sur le Captur), une lame aéro, des skis avant et arrière gris satiné, ainsi que des contours de vitres noirs brillant. La carrosserie biton, particulièrement plébiscitée par les clients, est bien entendu reconduite et autorise jusqu’à 14 combinaisons de couleurs. Comptez 1 000 € pour cette combinaison bleu Iron / toit noir.

Une somme coquette qui s'ajoute à des tarifs ambitieux pour cette inédite finition, réservée aux motorisations les plus puissantes. Comptez ainsi 32 100 € avec le 1.3 TCe microhybride de 160 ch à boîte robotisée EDC, ou 33 800 € pour la déclinaison hybride intégrale de 145 ch ici à l'essai. D'un autre côté, la précédente finition R.S. Line n'était pas plus accessible. Surtout, la concurrence ne se montre pas plus amicale : comptez 33 700 € pour le nouveau Toyota Yaris Cross 130H GR Sport, et même 34 400 € pour un Peugeot 2008 hybrid GT, pourtant moins puissant avec ses 136 ch…

Un intérieur branché techno !

À l’intérieur peu de changement mais le Captur s’offre enfin les services du système multimédia OpenR (en haut de gamme), développé avec Google et d'ores et déjà présent sur la Mégane, le Scenic et le Rafale. Un dispositif intégré dans un nouvel écran tactile vertical de 10,4 pouces, réactif et à la résolution élevée. Mieux, il reçoit divers services maison (Maps, Assistant, etc.) et applications telles Waze ou Amazon Music. La réplication smartphone Android et Carplay sans fil est, bien entendu, de la partie. Enfin, l'instrumentation numérique passe à 10'' sur les finitions supérieures et autorise désormais l'affichage de la carte de navigation en format XXL.

Pour le reste, pas de changement : on retrouve un espace aux jambes généreux à l'arrière et un volume de coffre tout à fait satisfaisant pour la catégorie, d'autant que la banquette coulissante (sur 16 cm) permet encore de glaner entre 114 et 132 dm3 selon les versions, soit jusqu'à 536 dm3 pour les classiques et 446 dm3 pour cette full hybride. Devant, les occupants profitent de deux prises USB-C et d’une 12V. Comme sur l'ancien modèle me direz-vous sauf qu'apparaissent, sur les finitions hautes, deux prises USB-C (derrière l’accoudoir central) ainsi qu’un chargeur à induction.