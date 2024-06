Modernité affirmée pour le futur Peugeot 2008 électrique.

Renouveler une star comme l’est le SUV Peugeot 2008 n’est pas chose aisée. Ce modèle qui a bénéficié d’un restylage s’apprête à laisser la place à une nouvelle génération qui fonctionnera uniquement à l’électricité. Ce nouvel opus sera dévoilé en 2026 pour une commercialisation en 2027. Une décision osée, car la fin des voitures à moteurs thermiques vendues neuves n’est programmée que pour 2035 en Europe et de nombreux automobilistes qui retardent le passage au « tout électrique » sont encore prêts à acheter du « thermique » avant la date fatidique.

C’est pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, passer à l'électrique que la marque Peugeot s'est décidée à maintenir la production du Peugeot 2008 « thermique » au moins jusqu’à 2029 à côté du nouveau Peugeot e-2008. Une décision rendue nécessaire par un marché électrique qui ne progresse pas autant que les souhaits des industriels. De nombreux constructeurs vont d’ailleurs suivre la marque au lion en restylant certains modèles à moteur à combustion pour qu’ils durent le plus longtemps possible. Ainsi Renault devrait faire de même avec les Renault Clio et Renault Captur.

Base technique inédite pour le futur Peugeot e-2008

Si l’actuel Peugeot 2008 est parti pour durer avec ses moteurs à combustion interne qu'ils soient hybridés ou non. Ce sera aussi le cas de la Peugeot 208, dont la nouvelle génération tout électrique arrivera comme le nouveau e-2008, en 2027. Quoi qu’il arrive, le nouveau SUV Peugeot e-2008 (à l’instar de la future Peugeot e-208) marquera une vraie rupture avec le modèle actuel. Tout simplement, parce que ce modèle utilisera la nouvelle plateforme STLA Small qui ne sera qu’électrique et devrait afficher une belle évolution par rapport aux CMP et e-CMP qui équipent les actuels Peugeot 2008 et Peugeot e-2008.

Au sujet des plateformes, il est bon de rappeler que la plateforme « Smart Car » qui équipe la Citroën ë-C3 est une base technique e-CMP simplifiée, pour laquelle 90 % des composants proviennent de pays émergents où les coûts de fabrication sont réduits. Tandis que la plateforme STLA Small qui équipera le futur Peugeot e-2008 est une très grosse évolution de la base e-CMP. Elle devrait permettre avec l’aide de batterie de capacité plus élevée de disposer d’autos au rayon d’action de 500 km avec une charge. Les électromoteurs qui équiperont ces autos seront aussi plus puissants que celui qui équipe la Citroën ë-C3 (113 ch + batterie 44 kWh). On peut envisager des puissances atteignant les 240 ch comme sur la future Lancia Ypsilon HF prévue pour 2025.

Un style inédit pour le futur Peugeot e-2008



En plus de l’utilisation de la nouvelle plateforme STLA Small et afin de bien différencier le nouveau Peugeot e-2008 de l’ancien, les designers de la marque sochalienne s’inspireront sans aucun doute du concept-car Inception présenté en 2023. Celui-ci est censé représenter les futurs modèles électriques de la marque. Bien entendu, le profil du futur Peugeot e-2008 sera bien différent de celui de l’Inception qui représente une grande berline de cinq mètres de long. En revanche, il devrait afficher des courbes athlétiques avec de beaux épaulements horizontaux. Une face avant qui devrait également évoluer tout en restant fidèle aux trois griffes, mais celles-ci seront peut-être un peu moins imposantes que sur les modèles actuels. Une façade translucide devrait recouvrir la calandre, le logo et les optiques, un peu comme la désormais célèbre face avant « Vizor » des Opel.

Volant rectangulaire et « steer-by-wire »

L’intérieur du concept-car Peugeot Inception est là pour faire rêver, mais pas que. Puisqu’un élément important du mobilier de ce concept-car passera le stade de la production. Il s’agit du volant « Hyperscare » avec des commandes accessibles d’un simple mouvement de pouce comme un smartphone. Bien entendu à bord du futur Peugeot 2008, ce volant sera retravaillé, mais il devrait conserver cette forme rectangulaire. Quant à la suppression de la colonne de direction, elle est aussi dans les tuyaux. La direction sera « steer-by-wire » (direction électrique), c’est-à-dire qu’il n’y a plus de commandes physiques entre le volant et les roues, tout est fait à l’aide de l’électronique, de servocommandes, de vérins électriques. Il faut espérer que le constructeur Peugeot, soit aussi rigoureux que les constructeurs d’avions (l’Airbus A320 a des commandes numériques complètes) et arrive à fiabiliser ce système qui peut provoquer de l’appréhension chez beaucoup d’automobilistes. Il est bon de se rappeler que le petit volant des Peugeot (i-Cockpit) n’est pas apprécié par tous.

Le futur Peugeot e-2008 en dix points

Nouvelle génération du Peugeot 2008

Existera uniquement en version électrique Peugeot e-2008

Présentation en 2026, commercialisation en 2027

Production à Vigo en Espagne aux côtés de l’actuel Peugeot 2008

Plateforme STLA Small

Autonomie de 500 km

Puissance : jusqu’à 240 ch

Volant inédit de format rectangulaire

Direction électrique « Steer-by-wire »

Tarif : à partir de 40 000 €*

*Estimation