Quand Peugeot explore son avenir avec la liberté de création qu’autorise un concept-car, il ne dessine pas un SUV. Long de 5 mètres et culminant à 1,34 m, l’Inception s’apparente au contraire à une sorte de grand coupé des plus racés.

Son propos est finalement aussi simple qu’ambitieux, puisqu’il s’agit, selon Peugeot, d’« ouvrir une nouvelle ère et incarner la vision de la marque pour ses futurs véhicules électriques. »

Inception, qui trouve son origine du latin inceptio (initiation), renvoie à la notion de début, de commencement.

Et il se trouve que ce concept, que Peugeot présente comme le premier manifeste réalisé sous la houlette de son patron du design Matthias Hossann, porte en lui des innovations que la marque a pour ambition d’amener à la production dans les prochaines années. Il n’est donc pas « gratuit », et préfigure donc bel et bien les Peugeot de demain. Voici comment.







Peugeot Inception : tout savoir sur cette berline électrique de 680 ch (vidéo)



















Peugeot l’assure, l’Inception a pour ambition « d’amener à la production la majeure partie de ses innovations à partir de 2025 ». Et la marque rappelle par ailleurs que cinq nouveaux modèles 100% électriques seront lancés d’ici là: « notre ambition est simple : faire de Peugeot la première marque électrique en Europe en 2030. » Et si toutes les nouveautés ne feront pas preuve de l’exubérance du modèle qui nous intéresse aujourd’hui, les promesses qu’il contient laissent espérer de – beaux, très beaux – lendemains électriques.