Peugeot va abandonner ses sportives PSE qui ne plaisent pas assez

La seule voiture sportive que propose actuellement Peugeot à son catalogue est la 508 PSE. Disponible en version berline et break, cette familiale de 360 chevaux avait pour vocation de venir chatouiller les Audi S4 et autres BMW M340i avec un moteur hybride rechargeable poussé au maximum et une mise au point dynamique assurée par le département Peugeot Sport.

Malgré quelques qualités intéressantes (sa consommation maîtrisée et la bonne agilité de son châssis notamment), cette 508 PSE n’a pas convaincu la clientèle à cause d’un groupe motopropulseur manquant de caractère, d’une boîte de vitesses trop peu réactive et d’un niveau de performances finalement pas ébouriffant. Proposée au prix de base élitiste de 70 650€, elle restera un coup d’essai pour Peugeot et ne sera pas suivie d’autres versions PSE.

Les PSE, c’est fini

La directrice de Peugeot Linda Jackson vient en effet de préciser aux journalistes anglais d’Autocar que la marque ne développera pas d’autres produits badgés « PSE », préférant reporter le maximum de ressources à la conception de nouvelles voitures électrifiées.

En revanche, elle semble toujours apprécier l’idée d’une version routière de la 9X8 et, de façon plus réaliste, de déclinaisons électriques sportives dans la gamme Peugeot.

Sachant que Lancia se prépare à lancer son Ypsilon HF sportive, son éventuel succès aura peut-être de quoi convaincre Peugeot de proposer enfin des autos sportives à zéro émissions après avoir abandonné le projet d’une E-208 GTI ?