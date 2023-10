La Peugeot 508 PSE en occasion, un "rêve" plus abordable ?

La Peugeot 508 PSE incarne le haut de gamme sportif de la marque au lion depuis 2021. Les 208 GTI, 308 GTI et autres RCZ-R enterrées depuis longtemps, il faut d’ailleurs se contenter de cette familiale hybride rechargeable comme seul modèle retouché par Peugeot Sport dans la gamme actuelle. Forte d’un design assez soigné, la Française revendique une puissance maximale de 360 chevaux (comme les DS 7 et DS 9) grâce à un moteur essence turbo 1,6 litre à l’avant associé à un moteur électrique entraînant les roues arrière. Hélas, la voiture souffre d’un groupe motopropulseur à la mise au point moyennement sportive et excitante, même si elle profite d’un superbe équilibre châssis. Pas de quoi, à 70 650€ prix catalogue actuel pour la berline, en faire l’affaire du siècle face à une BMW 330e (certes moins puissante) démarrant à 58 600€ avec moins d’équipement ou aux 53 990€ de la Tesla Model 3 Performance électrique bien plus performante (qui vient de disparaître en neuf).

Mais après quasiment trois ans de carrière, cette 508 PSE devient-elle plus attractive sur le marché de l’occasion ? Sans surprise, son prix a fortement chuté depuis le début de sa commercialisation. Sur La Centrale, on compte 58 exemplaires d’occasion disponibles à la vente dans le pays. Le prix le plus bas est à 37 990€ pour un exemplaire gris de 2021 affichant 85 600 kilomètres au compteur, le tarif le plus haut se situe à 70 538€ pour un exemplaire restylé de 2023 n’affichant que 100 kilomètres au compteur. On arrive à trouver des modèles affichant 25 000 kilomètres pour 45 000€ environ, soit une baisse de valeur de 33% environ par rapport au neuf (en se référant au tarif de la berline fixé à 67 100€ début 2021). La puissante berline est donc bien devenue plus accessible, mais sa décote n’a rien de vraiment spectaculaire.

On trouve moins cher et/ou plus radical

Pour ceux qui recherchent une berline familiale à hautes performances, la Tesla Model 3 Performance électrique aux capacités dynamiques très supérieures s’échange à partir de 35 000€ sur le marché de l’occasion. La BMW 330e hybride rechargeable semble tenir un peu mieux la cote que la Française (à partir de 42 000€), malgré sa puissance inférieure. Dans un tout autre genre, l’Audi S4 diesel (347 chevaux) flirte plutôt avec les 50 000€ au minimum même avec un kilométrage important et sa version essence bien plus chantante (V6 354 chevaux) passe sous les 40 000€ avec plus d’ancienneté et de kilométrage. Pour les plus assoiffés de mécaniques thermiques d’exception, on trouve des Mercedes-AMG C63 de 2016 à 65 000 km (V8 510 chevaux) à moins de 60 000€ et des BMW M3 de la même époque (six cylindres en ligne de 431 chevaux) à 55 000€. Sur un marché d’occasion de la berline familiale « racée » aussi ouvert, la Peugeot 508 PSE ne ressemble donc toujours pas à l’affaire du siècle.

