Peugeot ne ferme pas totalement la porte à une supercar inspirée de la 9X8 !

Depuis l’année dernière, Peugeot communique beaucoup sur la 9X8. Authentique voiture de course, ce sport-proto engagé dans la catégorie Hypercar du championnat du monde d’endurance peine pour l’instant à suivre le rythme des meilleures concurrentes de chez Ferrari, Porsche et Cadillac. Malgré quelques jolies performances aux dernières 24 Heures du Mans avant de sombrer plus tard dans la course en raison de plusieurs problèmes, les autos de la marque au lion n’ont pas encore réussi à décrocher la victoire. Sur le plan du style en tout cas, ces 9X8 plaisent beaucoup au public avec leur carrosserie très différente de celle des autres autos de la catégorie.

Si le règlement technique de cette catégorie Hypercar prévoyait initialement de laisser aux constructeurs engagés la possibilité de développer une version routière de leur auto de course, Peugeot avait immédiatement écarté cette éventualité lors du lancement du programme 9X8. Voilà pourquoi la réponse de Linda Jackson, la patronne du constructeur français, paraît tout à fait logique lorsque les journalistes anglais de Top Gear lui demandent s’il serait possible de découvrir bientôt une version « civile » de la bête. Mais la deuxième partie de sa réponse a de quoi surprendre : « Si vous venez me voir avec un gros chèque, on pourrait en discuter. C’est l’une de ces choses où il n’y aurait pas de raison de se fermer à l’idée si quelqu’un proposait quelque chose de sérieux. Peut-être que j’ai laissé la porte suffisamment ouverte maintenant ? », réagit-elle.

Une question de rentabilité, naturellement

On sait à quel point le patron de Stellantis Carlos Tavares tient à maximiser la rentabilité de ses voitures en écartant les projets jugés moins porteurs. Peugeot pourrait-il gagner de l’argent avec une vraie supercar routière face à des références comme Ferrari, Porsche ou Lamborghini ? La technologie de pointe de certains projets sportifs au sein du groupe Stellantis (par exemple chez Maserati) pourrait-elle servir un véhicule de ce genre ? Probablement que non, même si certains rêveraient volontiers d’une sportive radicale Peugeot. Peut-être que si quelqu’un propose vraiment un gros chèque à Linda Jackson pour financer la chose…