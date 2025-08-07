Airbags Takata : pourquoi 80 % des automobilistes tardent à réagir

Politique de l'autruche ou manque d'information ? En France, 2,5 millions de véhicules équipés d'airbags Takata sont concernés par la campagne de rappel.

Parmi eux, 1,7 million sont jugés si dangereux (liste complète) qu’ils font l’objet d’une procédure « stop drive », interdisant leur circulation. Pourtant, la majorité de leurs propriétaires n’a toujours rien fait.

Une passivité inquiétante

Selon un rapport publié fin juillet par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), moins de 23 % des conducteurs, ayant été informés lors du contrôle technique de la dangerosité de leur air bag, ont effectué la réparation dans les 45 jours. Mais la très grande majorité (77 %) reste impavide. Mais au moins l’examen technique permet-il d’effectuer une piqûre de rappel auprès des automobilistes concernés. Sans passage en centre, à peine 8,9 % des automobilistes se sont préoccupés de faire changer leur airbag, malgré le danger encouru.

Les raisons de cette inertie restent floues. L’intervention est pourtant gratuite, et rapide. Lors de son enquête, Caradisiac a pu constater des délais d'attente de quelques jours à un mois.

Les risques sont bien connus. Ces airbags peuvent exploser, projetant des fragments métalliques dans l’habitacle entraînant de graves blessures et un risque mortel pour les occupants.

Les garagistes ne veulent plus prendre de risque

Face à cette lenteur et à la gravité du danger, les grands réseaux de garagistes ont choisi de tenir une posture radicale. Speedy, Norauto, Feu Vert, Point S... refusent désormais de prendre en charge ces véhicules à risque.

Speedy a ouvert la voie début août, en précisant que tout entretien restait conditionné au remplacement préalable de l’airbag. Norauto applique la même politique, et demande que le véhicule dispose d’un certificat de mise en conformité. « Cette mesure vise à garantir la sécurité des collaborateurs en centre », explique l’enseigne à Caradisiac. Même son de cloche chez Feu Vert.

Seules les réparations légères, ne nécessitant aucune mise en mouvement du véhicule sont tolérées (changement d’ampoule, AD Blue, réparation d’une roue de secours…).

Nouveau coup de pression politique

Le 29 juillet, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a durci le ton et de nouveau pointer la responsabilité des marques. Les constructeurs doivent désormais fournir un véhicule de remplacement gratuit si l’airbag ne peut être changé sous quinze jours. L’arrêté impose aussi une accélération des rappels. En plein cœur de l'été et des vacances scolaires, le dispositif peine à convaincre. Les automobilistes, parfois partis en vacances, ne se précipitent pas chez leurs garagistes.

Un effort de pédagogie

Les centres auto insistent sur leur devoir de prévention. Speedy a lancé une campagne de mailing à l’attention de tous ses clients afin de les informer de la situation et encourager les automobilistes à vérifier si leur véhicule est concerné par la mesure de rappel. Cela ne prend que quelques secondes sur internet ou un simple coup de fil à n'importe quel concessionnaire de votre marque auto.