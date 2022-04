Concession, garage, centres-auto, DIY : où faut-il faire entretenir sa voiture d'occasion ?

Faire entretenir sa voiture. Une nécessité coûteuse, mais obligatoire pour assurer sa longévité, sa fiabilité, et son niveau de sécurité, mais aussi, en début de vie, sa garantie. Prévues tous les ans, ou tous les deux ans, à échéance 15 000, 20 000 ou 30 000 km selon les modèles, les révisions imposent, pour ceux qui n'ont aucune connaissance en mécanique, de passer par un professionnel pour leur réalisation.

Mais cela a un coût, non négligeable. En concession, il n'est pas rare de devoir payer plus de 300 €, et même parfois plus de 500 € pour les marques premium, pour réaliser un simple entretien, avec vidange, changement des filtres et contrôles visuels, plus mises à niveau des fluides.

D'où la tentation, forte, de sortir du réseau constructeur, pour basculer vers le garage de quartier, ou les centres-auto, voire faire soi-même, afin de réduire la facture. Il n'est pas impossible, selon le cas, de la diviser par deux !

Mais est-ce toujours une bonne idée ? La réponse n'est pas simple et dépend de plusieurs facteurs, dont l'âge de la voiture, son kilométrage, la durée de garantie légale, la technicité du modèle, etc.

Comment y voir clair ? Caradisiac a tenté de définir des profils d'auto, et la meilleure façon de la faire entretenir, avec le ratio coût/efficacité/sécurité/garantie idéal.

Le profil de l'auto

Votre voiture est encore sous garantie constructeur

Depuis 2002 et le règlement communautaire n° 1400/2002-CE, il est clairement autorisé de faire entretenir sa voiture en dehors du réseau constructeur, tout en conservant le bénéfice de la garantie contractuelle. Cependant, et nous l'avons déjà évoqué dans nos colonnes, obtenir le bénéfice de cette garantie est beaucoup BEAUCOUP plus simple si l'entretien a été réalisé dans le réseau de la marque de votre auto.

Donc notre conseil est, malgré le surcoût évident, de la faire entretenir dans le réseau constructeur tant qu'elle est couverte par la garantie contractuelle, c'est-à-dire pendant 2, 3, 5 ou 7 ans selon les marques.

Si le budget plus élevé est bien sûr un inconvénient, vous aurez du côté "avantages" l'assurance que votre auto sera entretenue par des mécaniciens formés à ses spécificités, et dans des ateliers équipés de l'outillage adéquat, parfois spécifique, surtout lorsqu'il s'agit d'un modèle haut de gamme.

Également, vous aurez l'assurance que les rappels, mise à niveau et mises à jour électroniques seront automatiquement réalisés. Ils ne sont d'ailleurs pas toujours notifiés au client et sont faits sous le manteau. Enfin, certains constructeurs, comme Toyota par exemple, prolongent même la garantie contractuelle, jusqu'à 10 ans parfois, si les entretiens sont réalisés annuellement chez eux. Une façon de retenir captifs leurs clients, et de les empêcher d'aller voir ailleurs.

Votre auto a moins de cinq ans

Sauf pour celle dont les durées de garantie sont de 5 ans ou 7 ans, la question de sortir du réseau de concessionnaires de la marque se pose, pour certains propriétaires, dès la 3e année de vie de leur véhicule, ou dès sa sortie de garantie.

Mais faut-il pour autant se précipiter en centre-auto, ou l'entretenir soi-même, dès que la garantie contractuelle est échue ? Pas vraiment.

En effet, entre 3 et 5 ans, une auto peut encore souffrir de l'apparition d'un vice caché, d'un défaut de fabrication. Elle peut encore subir des mises à niveau et des rappels. Ces derniers se voient le plus souvent appliqués selon une grille de prise en charge qui intègre des entretiens réalisés dans le réseau, à l'instar des remplacements de pièce suite à des défauts de fabrication assumés par la marque.

Il est donc pertinent, avant les 5 ans de votre auto, de continuer à la faire entretenir dans le réseau, quitte à choisir un petit agent, moins cher niveau main-d’œuvre, plutôt qu'une grosse concession. Du moins, pour les révisions périodiques et les grosses opérations. Les concessions et agents bénéficient encore en outre de ce qu'on appelle la "courbe d'expérience". C'est-à-dire que voyant passer entre leurs mains de nombreux modèles équivalents au vôtre, ils auront l'expérience de son entretien et de sa réparation, et travailleront donc plus vite et plus efficacement dessus.

Mais pour ce qui est des remplacements de pièces d'usure (freins, échappement), vous pouvez tout à fait faire réaliser ces opérations en centre-auto, en s'assurant toutefois que les pièces utilisées soient d'origine constructeur, et le faire mentionner par écrit sur l'ordre d'intervention et la facture.

Votre auto a entre 5 et 10 ans

Passé les cinq ans, et plus encore lorsque votre modèle n'est plus commercialisé, ce qui peut vite arriver, la pertinence de rester dans le réseau constructeur s'amenuise.

Dans le même temps, les compétences des garagistes indépendants, ou des centres-auto, concernant votre modèle, se seront mises à niveau ou presque avec celles du constructeur. Les informations techniques auront été rendues disponibles, les valises de diagnostic auront intégré votre modèle, rendant possible tout diagnostic et toute réparation.

Nous conseillons toutefois de réaliser encore les grosses opérations, plus techniques, comme le remplacement de la distribution, d'une boîte de vitesses, d'un volant moteur, ou toute intervention sur le système antipollution, au sein du réseau de la marque.

Votre auto a plus de 10 ans

Passé les 10 ans, il n'est clairement plus intéressant, ni rentable de rester dans le réseau. Bien sûr, on n'empêche personne de le faire, et certains propriétaires y tiennent beaucoup. Il est vrai que pour certaines marques, comme les premium ou les marques de luxe ou sportives, il est bien plus facile de revendre en occasion en ayant un historique 100 % constructeur. C'est même pour certains acheteurs une condition sine qua non.

Mais pour le "tout-venant", un entretien qui respecte les échéances, mais en centre-auto ou petit garagiste indépendant sans panneau sera tout à fait acceptable et sans risque pour la grande majorité des autos du marché. Le budget, en sortant du réseau, peut être jusqu'à 30 à 40 % moins élevé, permettant d'économiser parfois plusieurs centaines d'euros par an.

Il est même tout à fait possible de commencer à réaliser seul l'entretien courant, les pièces devenant 100 % disponibles, que ce soit au comptoir pièces détachées d'une concession de la marque, ou sur les sites internet de vente de pièces. Et l'outillage spécifique pouvant lui aussi se trouver plus facilement, le cas échéant.

Il faudra seulement, pour certaines interventions, passer en concession pour éteindre un voyant, mettre à jour une fonction, ou remettre à zéro les compteurs de maintenance. Mais au global, on divise par deux, et parfois plus, le budget entretien.

Votre auto est haut de gamme, voire très haut de gamme

Dans ce cas précis, la problématique est différente. En effet, et nous avons commencé à l'évoquer, il est certaines autos pour lesquelles sortir du réseau constructeur, même après 10 ans, est synonyme de revente ardue, voire impossible. Il s'agit le plus souvent d'autos haut de gamme, premium, sportives ou luxueuses.

Pour ces mêmes autos, l'entretien et les réparations deviennent parfois impossibles hors réseau, faute de disponibilité des pièces, ou parce qu'elles nécessitent de l'outillage spécifique, que l'on ne trouve qu'au sein du réseau de la marque.

Dans ce cas de figure, bien sûr, on vous conseille de rester dans le réseau, ou de vous tourner vers des enseignes qui se sont spécialisées dans une marque, sans être officiellement affiliées au réseau. C'est le cas beaucoup pour les marques premium, ou pour Porsche. Ces ateliers sont moins chers que le réseau officiel, et tout aussi compétents, équipés, et parfois même bien plus passionnés, donc respectueux de votre auto.

Votre profil de mécano

Vous n'avez aucune compétence en mécanique

Pour vous qui n'avez aucune compétence en mécanique, on vous conseille tout simplement de suivre nos conseils ci-dessus. Même si certaines opérations d'entretien sont en réalité assez faciles, si vous n'avez aucune expérience, les erreurs aux conséquences fâcheuses sont vite arrivées.

Alors dans ce cas, laissez faire les pros...

Vous avez des compétences de base en mécanique

Dans ce cas, passés les 5 ou 10 ans de votre auto, selon son degré de technicité, vous pouvez envisager de réaliser l'entretien et le remplacement de pièces d'usure basiques par vous-même. Vidange, remplacement des freins, des amortisseurs, de l'échappement, des filtres et courroie sont à la portée d'un bon bricoleur, qui a un peu d'expérience, et d'outillage.

Il faut en effet posséder le minimum (cric, chandelles, outils adaptés à l'automobile) et un espace adapté.

Ainsi, vous pourrez réaliser des économies substantielles sur l'entretien., en divisant encore par deux le budget nécessaire pour faire entretenir en centre-auto, et donc par quatre par rapport à une concession.

Vous avez de l'expérience en mécanique

Votre parcours professionnel est passé par les ateliers auto ? Vous êtes mécanicien retraité ? Vous pouvez envisager un entretien presque intégral de votre auto par vous-même, passée la période de garantie, ou les 5 ans de l'auto.

Les facteurs limitants seront l'outillage. Mais si vous disposez dans la zone de votre domicile un garage solidaire ou un self garage, vous pourrez en profiter pour y louer un pont et l'outillage nécessaire pour réaliser la quasi-totalité des opérations d'entretien et de réparation, y compris les plus lourdes (distribution, embrayage, boîte de vitesses, cardans roulements, FAP (filtre à particules), sondes en tout genre, turbocompresseur, etc.

Seuls les aléas électroniques, nécessitant la valise diagnostic d'un professionnel, seront éventuellement hors de portée.

À la clé, des économies énormes, qui permettent de diviser les coûts d'entretien et de réparation, entre 50 et 75 %.