La Mini JCW électrique plus puissante que l'Alpine A290 mais aussi beaucoup plus lourde

Pour l’instant, la nouvelle Mini électrique n’existe qu’en version Cooper E et Cooper SE, avec respectivement 184 et 218 chevaux sous le capot. Mais la variante sportive JCW arrivera prochainement pour renforcer la gamme et se montre déjà en Chine où l’administration locale vient tout simplement de la dévoiler avant le constructeur anglais.

L’occasion d’apprendre aussi sa puissance : 258 chevaux tout de même, qui entraîneront bien évidemment les roues avant et seront alimentés en électricité par les batteries de 54,2 kWh (brut) déjà disponibles sur la Cooper SE. Mais aussi la masse, qui s’établit à 1 670 kg sur la balance d’après les chiffres du ministère de l’industrie chinois. Un chiffre énorme dans l’absolu pour une citadine, même électrique !

Plus puissante mais surtout beaucoup plus lourde que l’Alpine A290

Cette Mini JCW surclassera largement l’Alpine A290 au registre de la puissance maximale, donc, puisque la Française se contente de 220 chevaux dans sa version de pointe. Mais l’A290 est aussi beaucoup plus légère, revendiquant une masse à vide de 1 479 kg sur la balance. Bref, l’Anglaise (fabriquée en Chine) partira avec un désavantage important sur ce point. Rappelons qu’elle devra aussi affronter la Lancia Ypsilon HF de 280 chevaux, dont on ne connaît pas la masse exacte pour le moment.

Et cette version JCW sera également disponible sur le SUV urbain Mini Aceman, toujours avec 258 chevaux en puissance maximale.