Voilà enfin les prix de la Lancia Ypsilon 2024 !

Lancia dévoile enfin les prix français de l’Ypsilon, cette citadine marquant le grand retour du constructeur italien sur le marché européen. Cousine des Peugeot 208 et autres Opel Corsa, la petite auto de la marque de Turin fait l’effort d’afficher un design assez audacieux (voir franchement clivant). Sachant que Lancia revendique un positionnement « premium » au sein du groupe Stellantis, on s’attendait à ce qu’elle coûte un peu plus cher que ses sœurs de chez Peugeot et Opel.

C’est effectivement le cas pour la version thermique de base, équipée du groupe motopropulseur essence à hybridation légère et boîte automatique à double embrayage de 100 chevaux qu’on retrouve désormais sous le capot de toutes les citadines du groupe Stellantis. Elle s’affiche en effet à 24 500€ dans la finition « Ypsilon » d’entrée de gamme, à comparer aux 23 550€ que demande une Peugeot 208 dotée de la même mécanique ou aux 23 700€ d’une Opel Corsa pareillement motorisée.

En version électrique, en revanche, elle coûte moins cher à motorisation égale : à partir de 34 800€ pour la finition « Ypsilon » avec le moteur de 156 chevaux alimenté par des batteries de 51 kWh. Chez Opel, la Corsa Electric propulsée de la même façon demande 36 050€ avant remise. Chez Peugeot, la 208 équipée de ces éléments s’affiche même à 39 300€ car uniquement disponible avec la finition GT haut de gamme ! Même dans sa finition haute « Cassina », l’Italienne revient à peine plus cher : 39 500€.

Trois niveaux de finition

Cette nouvelle Ypsilon laisse ainsi le choix entre deux motorisations (l’essence de 100 chevaux et l’électrique de 156 chevaux), en attendant l’arrivée de la variante sportive électrique HF de 240 chevaux. Elle propose trois niveaux de finition : « Ypsilon » (24 500€ en thermique et 34 800€ en électrique), « LX » (27 500€ en thermique et 37 800€ en électrique) et « Cassina » (28 000€ en thermique et 39 500€ en électrique).

A titre de comparaison, la nouvelle Mini thermique démarre à 30 720€ en finition Essential avec le moteur de 156 chevaux L'italienne se positionne donc en-dessous de cette dernière, mais l'Anglaise s'affiche à partir de 34 000€ en électrique avec des batteries plus petites.