Présentation - Lancia Ypsilon (2024) : la renaissance

Il est bon de rappeler que si Lancia n’était plus vendu en France et dans la plupart des pays depuis 2017, la marque était encore présente en Italie avec l’Ypsilon d’ancienne génération. Et cela avec un certain succès puisqu’en 2023, un peu de plus 40 000 exemplaires ont trouvé preneur.

La Lancia Ypsilon étant une cousine technique de la Peugeot 208 et de l’Opel Corsa, on retrouve des dimensions sans surprise. L’auto mesure 4m08 de longueur pour 1m76 de largeur. En latéral, on reconnaît le style général des citadines de Stellantis. Cependant ce n’est pas un copier/coller, et on retrouve des poignées de portes arrière dissimulées au niveau de la vitre… comme sur la génération actuelle d’Ypsilon. Il s’agit d’assurer a minima la filiation pour la clientèle actuelle.

À l’avant et à l’arrière par contre, l’auto revendique totalement sa propre personnalité, et dévoile ce que sera l’identité des futures modèles. On devrait donc retrouver ce bandeau noir posé sur le capot, où le nom de la marque s’étale fièrement. La très tendance signature lumineuse est présente sur toute la longueur de la calandre, en trois éléments distincts. On remarque aussi sur le modèle de présentation quatre découpes qui font référence à la Lancia Stratos de compétition, un artifice déjà utilisé par Audi sur l’A1.

L’arrière est la partie la plus marquante avec de nouveau un hommage cette fois appuyé à la Stratos, avec des feux ronds à LED intégrant une signature lumineuse en forme de Y. Le nom de la marque est de nouveau très visible (une tendance que l’on remarque sur toutes les autos du groupe), avec un bandeau noir reliant les feux. Cet arrière disgracieux sur les premières photos passe bien mieux sur la version présentée aujourd’hui.

Restons à l’arrière avec un coffre d’un volume de 309 litres. La découpe n’est pas très large et le seuil un peu haut. Cependant, Lancia a tout de même pris soin d’offrir une découpe permettant de ne pas devoir à tâtonner pour soulever le hayon. Comme quoi, on peut faire pratique et esthétique.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Passons à l’habitacle pour lequel Lancia a promis de se sentir comme dans un salon. La marque met en avant son partenariat avec Cassina, un designer/créateur de meubles italiens haut-de-gamme. Une « table basse » a ainsi été créée pour que l’on se sente comme chez soi.

Concernant la présentation intérieure, de nouveau l’Ypsilon impose sa personnalité. On ne se sent ni chez Peugeot, ni chez Opel. Les clients auront une vraie proposition, avec un design jouant sur des traits horizontaux, avec par exemple des aérateurs de taille réduite. Face au conducteur, on retrouve deux écrans de 10,25 pouces. Lancia insiste sur la présence de S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), une sorte de Alexa maison. Les conditions de présentation n’ont pas vraiment permis de tester ce système, interface vocale homme-voiture.

À l'arrière, l'espace aux jambes est identique aux cousines Corsa et 208. On est plutôt à l'aise aussi bien au niveau de la tête, des jambes, que des épaules, du moins tant que l'on est deux. Les passagers auront deux prises USB-C, mais le confort s'arrête là. Pas d'accoudoir et pas de poignée de maintien. Un peu dommage pour une auto dans laquelle on doit se sentir comme dans un salon. Heureusement la matière des sièges est très agréable sur cette version de lancement.

Au lancement, la Lancia Ypsilon ne sera disponible qu’en version électrique avec une batterie de 51 kWh permettant une autonomie théorique de 403 km en cycle WLTP. En recharge rapide, elle peut permettre de regagner 100 km en 10 minutes, et une charge de 20 % à 80 % est faisable en 24 minutes (tout cela dépendant également des bornes et de leur bon fonctionnement). Ainsi équipé, l’Ypsilon délivre 156ch/115 kW, et un couple de 260 Nm. On notera que des motorisations thermiques avec micro-hybridation sont prévues par la suite.

La petite Lancia aura fort à faire, puisqu’elle va être le fer de lance pour rappeler la marque à nos bons souvenirs. Sur son marché, elle va devoir aussi prendre la relève d’une auto qui avait encore une cote d’amour importante. Nous attendrons bien sûr de pouvoir l’essayer et la confronter à ses concurrentes pour savoir si elle a les épaules pour tout cela. À ce jour, les prix n’ont pas encore été dévoilés.