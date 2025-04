Rouler décalé et chic ne coûte pas cher avec la Lancia Ypsilon

En réalité, Lancia a disparu depuis l’arrêt de la Delta III en 2014. Depuis, ce sont des Autobianchi qui font vivoter le blason de Chivasso, des héritières de la mythique A112. Elles ont connu d’ailleurs un succès durable, grâce leur formule mêlant savamment chic et prix de revient réduit. Ce, jusqu’à la toute dernière Ypsilon, de 3e génération, pas assez jolie et bien trop chère, justement, pour séduire. Remplacer une auto à succès par un échec commercial, encore une bonne idée de Stellantis !

Heureusement, l’Ypsilon, lancée en mars 2003 à Genève, en remplacement de la très décalée Y, est définie avec logique, elle. Si elle récupère la plate-forme de la Fiat Punto II, l’Ypsilon bénéficie d’une carrosserie totalement originale, dessinée sous l’égide de Marco Tencone qui sera bien plus tard responsable du design de l’Alfa Romeo Giulia.

Inspirée du concept Dialogos, qui débouchera surtout sur la Thesis, l’Ypsilon mêle avec plus de réussite que la grande berline influences rétros et grande modernité. Si un intéressant projet doté de portes antagonistes a été proposé, la Lancia demeure une 3-portes, dont la poupe s’orne de feux inspirés de ceux de la Thesis. Cette citadine chic est initialement proposée en trois finitions : base, Argento et Platino.

Toutes bénéficient des boucliers peints, des vitres électriques, de l’airbag et de l’ABS. L’Argento ajoute la clim, la banquette coulissante, les rétros peints et la radio CD, alors que la très luxueuse Platino se pare de la clim auto bizone, de la sellerie cuir voire du régulateur de vitesse.

La première débute à 10 900 € en 1.2 60 ch (15 500 € actuels selon l'Insee), la seconde à 12 200 € (17 300 € actuels) et la troisième à 15 400 € (21 900 € actuels) mais avec le 1.2 16 soupapes de 80 ch. En essence, un 1.4 16 soupapes de 95 ch est aussi proposé (sauf en finition de base), alors que l’excellent petit 1.3 Multijet 70 ch est proposé avec les trois finitions. En option, on trouve des éléments plutôt raffinés, comme le toit ouvrant électrique panoramique, le GPS, l’ESP, voire le chargeur de CD.

En 2004, une finition Oro vient s’insérer entre les Argento et Platino, alors qu’en 2005, une Di Lusso vient chapeauter la gamme, offrant de série le toit ouvrant et le radar de recul. Par ailleurs, la gamme est remaniée : Elefantino, Oro, B-Colore, Platino et Di Lusso. En 2006, une Momo Design est ajoutée, avant le léger restylage de fin d’année. Boucliers et feux arrière sont modifiés, alors que la dotation s’enrichit : toutes les versions bénéficient en effet de la clim.

Techniquement, le 1,2 l 80 ch est remplacé par un 1,4 l 77 ch, un 1.3 Multijet de 90 ch est introduit, et le diesel 70 ch passe à 75 ch. En 2007, une Ypsilon Sport apparaît. Cherchant à combiner sportivité et diesel (très à la mode alors), elle adopte un 1.3 Multijet en 105 ch, ce qui lui permet de pointer à 180 km/h. La petite Lancia va vivoter au gré d’animations de gamme tenant surtout à des séries spéciales jusqu’à la fin 2011, où l’Ypsilon III, dérivant de la Fiat 500, la remplace. Près de 550 000 unités ont été produites, un score honorable.

Combien ça coûte ?

Pour une Ypsilon en bel état et parfaitement fonctionnelle, comptez 2 000 € en 1.2 60 ch affichant 150 000 km, 2 500 € si elle s’en tient à 100 000 km, et 3 000 € à moins de 80 000 km. Ajoutez 500 € pour une 80 ch et encore 500 € pour une 1.4 95 ch. Des montants valables pour des variantes basiques ou intermédiaires. Evidemment, celles qui sont très bien équipées coûteront plus cher, tout comme les phases II. La diesel 70 ch calque ses prix sur l’essence 80 ch, grosso modo, la 90 ch plutôt sur la 95 ch, alors que la 105 ch est introuvable.

Quelle version choisir ?

Pour un usage polyvalent, autant opter pour l’essence 95 ch, très homogène et plutôt rapide. De plus, elle s’accompagne forcément d’un équipement intéressant.

Les versions collector

Déjà, ce sont les exemplaires en parfait état, peu kilométrés et aux couleurs originales. Ces Ypsilon sont déjà très rares ! Ensuite, les versions Di Lusso semblent plus à-mêmes de séduire les collectionneurs par la richesse de leur dotation. Enfin, les originaux chercheront une Sport avec le diesel 105 ch, une bizarrerie bien de son époque.

Que surveiller ?

Mécaniquement, les Ypsilon bien entretenues, quelle que soit la motorisation, sont robustes. En particulier celles dotées d’un moteur à 8 soupapes : un bris de la courroie de distribution sera sans danger pour la mécanique. Autre avantage, les diesels sont à chaîne de distribution, sans maintenance. Cela dit, la boîte robotisée DFN connaît ses avaries, souvent bénignes, sauf que personne ne sait les réparer.

Ensuite, si elles ont principalement été utilisées en ville, les diesels souffrent d’encrassement, du côté des injecteurs et du filtre à particules pour celles qui s’en équipent. La régénération de ce dernier, si elle est trop souvent interrompue, peut mener à des vidanges très, très rapprochées, l’huile étant corrompue par les saletés imbrûlées. Si on ne s’y plie pas, la casse du moteur est assurée !

Par ailleurs, l’électricité est une source d’ennuis, le plus grave étant la défaillance, heureusement assez rare, de l’assistance de direction (souvent due à un capteur qui ne se détaille pas). On relève aussi des soucis de témoin d’airbag allumé (problème de connectique la plupart du temps). Enfin, l’habitacle vieillit très correctement, hormis les revêtements en Alcantara qui ont tendance à prendre un aspect râpé. Des cas de casse du câble servant à rabattre les dossiers sont aussi à mentionner.

Sur la route

Grâce à un volant réglable en hauteur et en profondeur, on obtient une très bonne position de conduite dans l’Ypsilon, renforcée par le levier de vitesses surélévé. On a alors tout loisir de contempler cet habitacle aux matériaux chatoyants et au dessin original, même si l’instrumentation centrale n’est pas très lisible. Souple, le moteur 1,4 l 95 ch se signale par sa douceur, qui n’exclut pas une certaine vivacité à haut régime, dans un tempérament tout italien. Les performances ne sont pas violentes, mais suffisantes pour tenir son rang même sur autoroute, d’autant que l’étagement de boîte, relativement court, convient bien au moteur.

A assistance électrique, la direction est très légère en ville si on a activé le mode City, puis elle s’affermit automatiquement dès 70 km/h. D’une bonne consistance, elle manque un peu de ressenti, mais offre une précision convenable. La suspension, plutôt souple, favorise plus le confort que le dynamisme, ce qui se solde par quelques mouvements de caisse. Cette Lancia, par ailleurs sûre et nantie d’un freinage efficace préfère donc être menée tranquillement, ce qui cadre bien avec sa définition chic. Avalant 7,0 l/100 km en moyenne, elle consomme normalement.

L’alternative youngtimer

Lancia Y10 (1985 – 1995)

Celle qui a eu l’honneur d’inaugurer le moteur Fire lors de son lancement en 1985 reprend les soubassements de la Fiat Panda. Citadine par essence, l’Y10 bénéficie d’une carrosserie très originale et remarquable par son aérodynamique : Cx de 0.31, le record dans sa catégorie ! De plus, elle se pare d’un habitacle inhabituellement luxueux pour une si petite voiture : rien avoir avec la Panda. Initialement badgée Autobianchi, l’Y10 se décline en Fire (45 ch), Touring (50 ch) et Turbo (85 ch).

Dès 1986, elle a même droit à une version 4x4. Remaniée en 1989, elle se dénomme alors Lancia et reçoit le Fire en 1,1 l (57 ch), alors qu’une GTie (1,3 l, 78 ch), remplace la Turbo. En 1990, l’Y10 reçoit une boîte à variation continue et gestion électronique, avant de se voir profondément remaniée fin 1992. L’avant et la planche de bord sont complètement redessinés, tous les moteurs passent à l’injection et l’équipement s’enrichit, certaines versions bénéficiant de la clim. L’Y10, grand succès, cède la place à l’Y, dérivant de la Fiat Punto, en 1995, produite à plus d’un million d’exemplaires. A partir de 1 800 €.

Lancia Ypsilon 1,4 l 16v (2004), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 368 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 95 ch à 5 800 tr/min

Couple : 128 Nm à 4 500 tr/min

Poids : 980 kg

Vitesse maxi : 175 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 10,9 secondes (donnée constructeur)

