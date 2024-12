La nouvelle Citroën C3 soigne sa mauvaise réputation

C’est l’une des stars de l’année 2024. Avec le SUV urbain C3 Aicross présenté quelques mois plus tard, la toute nouvelle Citroën C3 marque le repositionnement de la marque aux chevrons : confrontée à une érosion des ventes depuis quelques années, elle lorgne désormais du côté de Dacia avec des modèles à la tarification inférieure à celle de la plupart des constructeurs généralistes.

Proposée à partir de 14 990€ avec un moteur essence de 100 chevaux à boîte manuelle (ou à 17 500€ en finition « You Pack Plus » bien équipée), cette nouvelle Citroën C3 existe aussi en version électrique de 113 chevaux à partir de 23 300€ avant bonus. Une auto qui a largement profité du leasing social mis en place au début de l’année, malgré des retards de livraison qui ont beaucoup fait parler il y a quelques semaines).

Ces retards de livraison étaient dus à des problèmes de mise au point du logiciel de la voiture, qui n’ont visiblement pas tous été réglés avant que les premiers clients reçoivent leurs modèles. Depuis quelques semaines, les commentaires de propriétaires en proie avec des bugs dans l’utilisation de leur ë-C3 ou de leur C3 ont été très remarqués, y compris parmi la communauté des lecteurs de Caradisiac. Une Citroën ë-C3 bloquée en panne dans un rond-point a même provoqué un bouchon gênant dans le centre-ville de Pertuis. Au moment où les graves problèmes de fiabilité liés aux moteurs essence Puretech continue de nuire à l’image du groupe Stellantis en pleine crise de direction, ces problèmes font tache.

Des retours à l’atelier pour fixer les bugs

Heureusement, Citroën ne reste pas sans rien faire alors que quelques propriétaires remontent leurs mauvaises expériences sur des forums internet depuis quelques semaines. Les spécialistes de Planète-Citroën ont d’ailleurs listé la plupart des problèmes rencontrés par les premiers clients de la voiture, tous liés a priori à un dysfonctionnement du logiciel :

- Alerte de survitesse impossible à arrêter

- Dysfonctionnement de la lecture des panneaux de signalisation

- Dysfonctionnement des essuie-glaces automatiques

- Dysfonctionnement de la centralisation

- Dysfonctionnement des lève-vitres

- Température extérieure, consommation instantanée, autonomie restante et heure manquantes au tableau de bord

- Commutation automatique des feux inopérante

- Bug de l’aide au maintien dans la voie

- Problème de fermeture centralisée

- Témoin d’airbag passager allumé

- Indisponibilité des services connectés

- Volume de l’autoradio déréglé au démarrage

Même si la nature de ces problèmes doit théoriquement permettre de les régler à distance via une simple mise à jour, un certain nombre de propriétaires de la voiture ont été contactés directement par Citroën France et invités à amener leur voiture au garage pour une intervention physique et supprimer les risques de bugs.

Comme le rapportent les journalistes de l’Automobile Magazine qui ont pu se procurer un document interne, certains de ces problèmes pourraient être liés à un boîtier électronique défectueux (remplacé pendant le passage à l’atelier).

Pour l’instant, heureusement, aucun problème mécanique grave n’a été signalé sur cette nouvelle Citroën C3 de quatrième génération. Même si, comme on l’a vu, ces problèmes de logiciel ont pu provoquer des pannes très handicapantes voire même dangereuses. Théoriquement en tout cas, tout doit être réglé très vite. Il en va du succès commercial du modèle, qui doit permettre à Citroën de connaître un nouvel essor après des années difficiles. Espérons aussi que le nouveau C3 Aircross, basé sur la même plateforme technique, échappera à ces petits problèmes de jeunesse.